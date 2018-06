Yldau wist niet precies wat het Europa-gevoel is

Millennials reizen door Europa om hun generatie het continent door hun ogen te laten ontdekken.

Acht millennials reizen in vier duo’s per busje door Europa. In opdracht van de Europese Unie moeten zij een nieuwe generatie Europezen - hun leeftijdsgenoten – onontdekte plekken, prachtige landschappen, bijzondere EU-projecten en locals laten zien. Kortom, dat wat het Europese continent te bieden heeft. Op dit moment is namens Nederland Yldau de Boer (24) onderweg. Metro belde de actrice, die onder meer in de film Stuk! van Steven de Jong te zien was, in Spanje.

Reisbuddy uit Litouwen

Waar ben je nu?

Ik zit in Santander. Met reisbuddy en mede-presentator Fabian uit Litouwen (geboren in Ecuador, red.) en een professionele filmcrew van drie maak ik sinds 19 mei een reis van Lissabon naar Rotterdam. Onze route van het Roadtrip Project heet Atlantische Route. De reis gaat heel erg over golven, water en energie.

Hoe kwam de EU bij jou terecht?

Men was op zoek naar jongeren die de Roadtrip Project wilden doen. Ik zag de oproep en heb me gewoon opgegeven. Er volgde een lang selectieproces, nadat zo’n 2000 jongeren vanuit heel Europa zich hadden aangemeld. Na een slotselectieweekend in België met zestien mensen, werden we met z’n achten uit acht verschillende landen uitgekozen.

Auditie doen is jou niet vreemd natuurlijk…

Nee dat klopt, haha.

Yldau tijdens de Roadtrip Project in Portugal.

Wat wil je de millennials graag laten zien?

Als ik zelf over Europa nadenk, dan weet ik niet precies wat het Europagevoel is. In de VS hebben ze met We are America bijvoorbeeld een heel erg wij-gevoel. Toch merk ik dat mensen die ik tegenkom vaak hetzelfde over Europa denken. Iedereen klikt gemakkelijk met elkaar. Ik zou het fijn vinden als mensen wat minder in landen denken, maar iets van ‘met z’n allen’ krijgen. Eigenlijk zijn we allemaal hetzelfde, maar we wonen toevallig aan een andere grens. Verder laten we meerdere te gekke projecten zien waarvan ik totaal geen weet had.

Bosbrand in kaart brengen

Wat ben je al tegengekomen?

Een bijzonder water-recycleproject in Vigo is zo’n voorbeeld. Ik dacht er helemaal niet over na dat het water waarmee je doucht nog heel schoon is, maar niet meer wordt gebruikt. In Vigo wordt het opgevangen en bijvoorbeeld gebruikt om de wc door te spoelen. Bij dezelfde stad is een enorme onblusbare bosbrand geweest. Nu is bedacht dat je per satelliet een bosbrand in kaart kunt brengen en inschattingen kunt maken. De satelliet geeft seinen door aan brandweermannen en die besturen weer blus-drones zo groot als halve helikopters. Indrukwekkend!

Wanneer kunnen we je in Rotterdam verwachten?

Op 15 juni.

Yldau zoekt de locals op.

Heb je al bedacht wat je van Rotterdam gaat laten zien?

Nee, maar ik ga daar ook niet over. In de Roadtrip Project gaat het erom dat Fabian en ik dingen meemaken, dat wij de ogen en oren zijn van de mensen die de beelden bekijken. Wij krijgen geen informatie. Zo stappen we straks in het busje naar Bordeaux en we moeten overal achter zien te komen. Geen flauw idee wat we er gaan doen en hoelang we er blijven. Dat vind ik mooi.

Waar te zien

Over kijkers gesproken: waar kunnen we je zien?

Je kunt ons volgen op Roadtripproject.eu en hebben een Facebookpagina. Online zijn we behoorlijk actief. Een keer per twee dagen posten we een filmpje over een bezocht project. Ook is er elke zondag een weekfilm van 10 minuten. Zelf post ik dagelijks materiaal van de reis op Instagram, @yldaudeboerr.