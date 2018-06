Vanaf 2019 in drie uur van Nederland naar Disneyland

De Thalys heeft dinsdagmiddag bekendgemaakt dat er vanuit Nederland drie extra bestemmingen bij komen vanaf 2019. Het gaat om drie Franse stations: Charles de Gaulle Airport, Bordeaux én Disneyland Parijs.

Deze directe verbinding met Amsterdam en Rotterdam zorgt ervoor dat de reistijd met de trein naar het bekende themapark flink korter wordt en dat de overstap in Brussel niet langer nodig is. „Op dit moment duurt een treinreis nog tussen de vier en vijf uur, dit kan met een directe Thalysverbinding vanaf Rotterdam worden verkort tot drie uur en vanuit Amsterdam tot drie en een half uur", aldus pretparkfanaat Frank Koops.

De Franse hogesnelheidstrein tijdens een rit ©ANP

Directe verbinding

Hoewel de trein ook nu al de snelste manier om vanuit Nederland in Disneyland Parijs te komen is, gaat er volgend jaar nog minimaal een uur van de reistijd af. Heel populair is de treinverbinding nog niet. „Zo'n 5 tot 10 procent van de bezoekers aan het park maakt gebruik van deze mogelijkheid. De meeste mensen gaan met de auto. Deze rechtstreekse verbinding maakt reizen met de trein in veel gevallen echter wel dubbel zo snel en een stuk aantrekkelijker", aldus Koops.

De pretparkfan is erg verheugd met de beslissing van de Franse vervoerder. „Dit is een hele goede ontwikkeling omdat het station letterlijk voor de poort van het park is. Omdat de overstap vervalt, hoef je nu ook niet meer bang te zijn dat je strandt in België. Zo kan je in theorie zelfs een dagje naar het voormalige Euro Disney gaan. Ook vanuit Nederland."

Investeringen

Disneyland Parijs timmert hard aan de weg en investeert tot 2021 zo'n 2 miljard euro aan verbeteringen en uitbreidingen van het park. „In de komende jaren wordt een achtbaan omgebouwd naar de Iron Man Experience voor een hele nieuwe beleving van de rit", weet Koops. „Het terrein wordt tevens uitgebreid met twee nieuwe themagebieden in de stijl van animatiefilm Frozen, van de superheldenstrips van Marvel en van de sciencefictionreeks Star Wars." De omvang van het park gaat van 27 naar 39 hectare.

Het Parijse pretpark opende in 1992 haar deuren. In deze periode groeide Disneyland Parijs uit tot het meest bezochte amusementspark van Europa. In 2017 kwamen er 14,8 miljoen bezoekers op af.

De hogesnelheidsverbinding tussen Nederland en Disneyland Parijs en Charles de Gaulle Airport gaat vanaf april 2019 rijden. In de zomer komt hier de verbinding met de 'zomerbestemming' Bordeaux bij. De Thalys heeft een maximumsnelheid van 300 km per uur en rijdt tussen steden als Amsterdam, Rotterdam, Brussel, Parijs, Keulen. Net als het pretpark krijgen ook de treinen een flinke opknapbeurt in de komende jaren.