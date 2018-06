'Trump verscheurde officiële documenten'

Dat het duur is om de Olympische Spelen te organiseren, was al bekend. Maar dat een groot deel van de bevolking het helemaal niet wil, is wel apart. In Zwitserland is er een referendum gehouden over het organiseren van de Olympische Spelen van 2026 en is dit plan afgewezen.

Geen Spelen in Sion

Het plan was dat de Spelen dat jaar in Sion gehouden zouden worden, maar zo'n 54% van de Zwitsers wees het organiseren af. Daarmee zijn er nog maar acht kandidaten over, die de spelen wél willen organiseren.