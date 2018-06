Rouwadvertentie: 'We gaan je niet missen'

In een Amerikaanse dorpje is een wel heel opvallende rouwadvertentie in de lokale krant verschenen. Daarin staat onder meer dat de wereld beter af is zonder haar en dat de overleden vrouw niet gemist zal worden.

Onverwachte wending

Een inwoner van het dorpje las de rouwadvertentie in de The Redwood Falls Gazette en nam een foto. In 105 woorden wordt het leven van de overleden Kathleen Dehmlow omschreven. Zo werd de vrouw geboren in de winter van 1938 en trouwde ze op haar negentiende met Dennis Dehmlow. Het stel kreeg twee kinderen: Gina en Jay.

Vervolgens neemt de advertentie een onverwachte wending. Haar familieleden gaan in op het verloop van haar leven en het feit dat zij zwanger werd van de broer van haar man, om vervolgens haar kinderen achter te laten en naar Californië te verhuizen. Dehmlow zal dan ook niet gemist worden door Gina en Jay, de kinderen uit haar eerste huwelijk.

„Ze krijgt nu haar laatste oordeel. Ze zal nu berecht worden”, aldus de advertentie. Dehmlow overleed op 31 maart in Springfield.