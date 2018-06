Overlijden zus Máxima was geen misdrijf

Ontbossing is in Kenia een groot probleem. Hier is een creatieve oplossing voor bedacht met een bijzonder object: een katapult.

Nee, het is geen levensgrote katapult, maar zo’n kleine waarmee onze vaders kattenkwaad uithaalden toen ze nog jong waren. Maar wat doen de zaadballetjes dan precies? Seedballs Kenya gebruikt de katapulten onder andere, tijdens voorlichtingen op scholen, om zaadballetjes in de lucht te schieten. Dit doet de organisatie zodat de zaadballetjes verspreid worden en vervolgens kunnen bloeien en de kinderen hebben een leuke tijd. Het is wel veel effectiever om het vanuit een vliegtuig te verspreiden in plaats van katapulten te gebruiken, maar toch.

De zaadballetjes kwamen als een creatieve oplossing. Kenia heeft namelijk te maken met extreme ontbossing wat vervolgens voor uitdroging zorgt. De boomzaadjes zijn verpakt in houtskool en bevatten voldoende voedingsstoffen. De houtskool zorgt ervoor dat insecten en vogels de zaadjes niet kunnen pikken en dat het zaadje beschermd is tegen hete temperaturen. Wanneer het dan regent, verdwijnt het houtskoollaagje en blijft er een zaadje over dat vervolgens kan groeien.