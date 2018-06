Moeder Texas-slachtoffer over Trump: Net een peuter

Na de schietpartij op de school in Santa Fe (Texas) had de Amerikaanse president Donald Trump contact met veel van de ouders van de acht dodelijke slachtoffers. Rhonda Hart - moeder van de omgekomen veertienjarige Kimberly Vaughan - was een van hen.

Frustratie

In het gesprek tussen haar en de Republikein werd er niet alleen maar gesproken over Kimberley, maar ook over de situaties op de scholen. En dat leidde bij Hart tot de nodige frustratie.

Hart is zelf een voormalig militair en zou graag zien dat deze als een soort schildwachten worden opgesteld bij scholen. Trump zou echter direct voorgesteld hebben om ze te bewapenen. Na een snelle en ferme 'nee', stelde Trump voor om dan de leraren met een wapen uit te rusten. ,,Het was net alsof je tegen een peuter sprak", zo quote Associated Press.

Bedankt meneer Trump

Overigens waren niet alle ouders negatief, zo was Pamela Stanich blij met Trump en hoe hij de situatie oppakte. ,,We ontmoetten hem persoonlijk. Hij oprecht, medelevend en bezorgd over de veiligheid op de scholen in de Verenigde Staten", zo schrijft ze op Facebook. ,,Hij maakte ook tijd om met enkele overlevenden te spreken over wat er gebeurd was. Er zullen mooie veranderingen komen. Bedankt meneer Trump."

Bij de schietpartij in Santa Fe van 18 mei kwamen acht mensen om. Daarnaast waren er tien gewonden.