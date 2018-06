Miss America stopt met badpakkenkeuring

De Amerikaanse missverkiezing staat niet langer enkel in het teken van de fysieke verschijning van de deelneemsters. De organisatie maakt bekend dat het de badpakkenronde schrapt.

Culturele normen

Gretchen Carlson, die zelf in 1989 Miss America werd en de missverkiezing organiseert, kondigde het einde van de jarenlange traditie dinsdag aan in het ontbijtprogramma Good Morning America. „We zijn niet langer een schoonheidswedstrijd. We zijn een competitie", lichtte ze het besluit van de organisatie toe. Ze zegt dat het stoppen met de badpakkenronde een gevolg is van veranderende culturele normen.

In plaats van de badpakkenronde gaan deelnemers in gesprek met de juryleden over hun passie, hun levensdoelen en hoe ze hun talent en ambitie willen inzetten als Miss America. De organisatie stopt nog niet met de avondjurkenronde, maar deelnemers worden wel aangemoedigd „hun zelfvertrouwen uit te drukken in de avondkleding van hun keuze."

Minachtende opmerkingen

Gretchen Carlson staat sinds januari aan het hoofd van het bestuur van de Miss America Organization. Carlson kwam in het bestuur nadat e-mailcorrespondentie uitlekte waarin Miss America-organisatoren minachtende opmerkingen maakten over huidige en voormalige deelneemsters.

Op 9 september is de volgende Miss America-verkiezing met 51 deelneemsters. ABC zendt de Amerikaanse missverkiezing uit.