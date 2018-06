Als je op vakantie gaat naar de kust van Spanje, Turkije of Italië, dan wil je waarschijnlijk lekker ronddobberen op een luchtbedje in de zee. Maar de Middellandse Zee dreigt een gigantische vergaarbak van plastic te worden. Het Wereldnatuurfonds slaat vandaag op World Oceans Day alarm, want er drijft een recordhoeveelheid aan plastic rond in de Middellandse Zee. Hoogste tijd om dit snelgroeiende probleem aan te pakken. Hoe? Ook toeristen kunnen eraan bijdragen om de drijvende plastic vuilnisbelt te verminderen.

Vier keer zo groot

Alhoewel de Middellandse Zee misschien groot lijkt, bevat de zee maar 1 procent van al het water op aarde. Volgens de laatste herberekeningen zwerft er zo'n 7 procent van het zwervende microplastic rond in de Middellandse Zee. De concentratie slecht of niet-afbreekbare kunststofdeeltjes is bijna vier keer zo groot als in de beruchte drijvende vuilnisbelt ('plasticsoep') in het noorden van de Grote Oceaan.

Turkije en Spanje grootste boosdoeners

Turkije en Spanje zijn de grootste boosdoeners, maar ook Italië, Egypte en Frankrijk blijven de zee volplempen. Het afval dat op de stranden aanspoelt, bestaat voor 95 procent uit kunststof. Een falende afvalverwerking in de omringende landen en illegale dumping in de rivieren zijn de belangrijkste oorzaken.

„Europa moet de structuur van afvalscheiding, verwerking en recycling drastisch verbeteren. We moeten een mondiale oplossing vinden voor dit afvalprobleem. We hebben ook voor de oceaan een akkoord van Parijs nodig, dat de vervuiling van de wereldzeeën stopt, zegt Heike Vester, die zich namens het Duitse Wereldnatuurfonds met deze speciale problematiek bezighoudt.

Foto: Colourbox

Rond de Middellandse Zee wonen 150 miljoen mensen en tel daar nog eens 320 miljoen vakantiegangers bij op. Naar schatting zijn ze verantwoordelijk voor een verdikking van de plastic soep van 40 procent. Tientallen soorten vissen, zeevogels, schildpadden en dolfijnen dreigen erin te stikken.

Wat kun jij doen?

Maar gelukkig kunnen we zelf ook een klein beetje helpen bij dit mondiale probleem. Toeristen kunnen met een aanpassing van hun gedrag veel bijdragen. Ook zijn er steeds meer reisorganisaties die duurzame reizen organiseren zoals Better Places, Fair2travel en Sawadee. Volgens Betterplaces kunnen toeristen het goede voorbeeld geven aan bijvoorbeeld hotels. „Nog niet alle hotels zien in hoe belangrijk het is om waterpunten in het hotel te hebben, zodat reizigers hun waterflessen kunnen hervullen," zegt Saskia Griep directeur van Better Places.

Foto: ANP

Dit kun je zelf doen

- Neem hervulbare drinkfles mee op vakantie. Zodat je altijd je fles kunt bijvullen, zonder dat je telkens nieuwe plastic flesjes hoeft te kopen.

- Niet in alle landen kun je water uit de kraan drinken. Better Places adviseert reizigers om een Lifestraw of Steripen mee te nemen, waarmee water gemakkelijk kan worden gefilterd.

- Koop je graag souvenirs? Dan is het je misschien wel opgevallen dat je bij elke aankoop een nieuw plastic tasje krijgt. Neem daarom je eigen stoffen tas mee, scheelt weer wat plastic tasjes.

- Bij een lange vlucht krijg je vaak oortjes aangeboden zodat je gebruik kunt maken van de entertainment-set. Neem voortaan je eigen oordopjes mee, zodat je geen nieuwe plastic oortjes uit een plastic zakje hoeft te halen.

- Zeg nee tegen plastic rietjes. Het staat misschien gezellig, zo'n gekleurd rietje in je cocktail, maar is een rietje echt nodig?

- Laat geen afval slingeren op het strand of in de natuur. Klinkt logisch, maar toch laten we ongemerkt nog vaak verpakkingen van ijs, chips of blikjes liggen.