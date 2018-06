'Kim Jong-un twee dagen naar China'

De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un is opnieuw in China. In Peking zal Kim waarschijnlijk de Chinese president Xi Jinping informeren over zijn ontmoeting met de Amerikaanse president Donald Trump.

Chinese staatsmedia maakten de aankomst van Kim in Peking bekend, waar hij naar verluidt twee dagen zal blijven. Het is dit jaar al het derde bezoek van de Noord-Koreaan aan China, dat de belangrijkste bondgenoot is van het regime in Pyongyang. Kim reisde in maart net als zijn vader Kim Jong-il ooit naar China in een speciale bepantserde trein. In mei volgde nog een bezoek.

Denuclearisering

Metro publiceerde eerder een interview met Noord-Korea-deskundige Casper van der Veen over de top tussen Trump en Kim Jong-un: „De VS blijven vasthouden aan complete denuclearisering van Noord-Korea, terwijl Pyongyang eigenlijk niet eens bereid is tot enige denuclearisering. Daardoor kán de top op dat gebied eigenlijk niets opleveren". zei hij toen.