Jonge miljonair die fortuin doneerde is overleden

De Australische miljonair die drie jaar geleden het overgrote deel van zijn fortuin aan goede doelen en armen schonk is overleden. Het gaat om de Australische moslim Ali Banat, die er destijds achterkwam dat hij ongeneeslijk ziek was.

Ziekte een geschenk

Banat besloot daarom een groot deel van zijn fortuin direct weg te geven. Hij noemde de ziekte een geschenk, omdat hij daardoor realiseerde dat de luxe spullen geen betekenis voor hem hadden.

,,Wanneer je erachter komt dat je ziek bent of niet lang meer hebt te leven, is dit het laatste wat je wil bereiken", zo vertelde de in Sydney woonachtige zakenman, toen het platform OnePath Network bij hem op bezoek kwam voor het programma Gifted with cancer.

Banat besloot zijn in dat programma geshowde juwelen, schoenen, petten en auto's ter waarde van tienduizenden euro's af te staan en begon het project Muslims Around The World. Hiermee hielp hij duizenden mensen in vooral Afrikaanse landen.

Een project

De filantroop voelde aan dat hij niet heel lang meer te leven had en nam daarom onlangs een emotionele afscheidsvideo op, waarin hij de mensen toespreekt. ,,Probeer een doel te hebben, een plan, een project. Iets waar je naartoe werkt. Probeer in je leven een of twee mensen echt te inspireren."

Het is de bedoel dat Muslims Around The World met behulp van crowdfunding kan blijven bestaan. Op dit moment hebben zo'n 25.000 mensen samen al een miljoen euro gedoneerd aan het project.