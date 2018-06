Je grootste Marvel-held spot je nu in Disneyland

De zomer in Disneyland Parijs staat dit seizoen in het teken van Marvel. Het pretpark heeft een nieuwe show en nodigde een buslading aan nationale en internationale pers uit voor een sneakpreview.

Nu de Marvel Summer of Superheroes is gelanceerd, lopen de personages van superhelden-films rond in het park en is de nieuwe show in het Studio Theater te zien.

Hoewel Mickey & Spider-Man wellicht een net wat minder logisch duo is dan bijvoorbeeld Mickey en Goofy, is het niet zo heel gek dat The Avengers, The Hulk en Iron Man zich op het terrein van de dan misschien toch wat brave Donald Duck en Winnie the Pooh bevinden. The Walt Disney Company kocht Marvel Entertainment namelijk al in 2009, met als resultaat dat Disneyland Parijs nu een show met de superhelden heeft. Dit was vorig jaar ook het geval met Star Wars, waar naast een volledige show (Season of the Force) ook een complete verbouwing voor werd ingelast. Zowel de Space Mountain als Star Tours ondergingen een complete metamorfose.

Indoor-drone

Terug naar de Marvel Superhelden die dit seizoen het park overnemen. De show zit, zoals je kunt verwachten bij een merk als Disney, strak in elkaar. Grootse decors, lichteffecten, videoprojecties en zelfs een indoor-drone: aan geld en creativiteit voor indrukwekkende special effects ontbreekt het niet. Het verhaal, over de Marvel-superhelden die zich tegen elkaar keren door een betovering, wordt verteld in het Engels en Frans door elkaar.

Dat maakt het soms wat moeilijk te begrijpen, maar het blijkt wel een bewuste keus geweest van Creative Director Mark Huffman. „In Disney World (het pretpark in Florida, Amerika red.) spreken de bezoekers allemaal dezelfde taal, enkele verschillende accenten daargelaten”, vertelt Huffman, die jarenlang verantwoordelijk was voor het Amerikaanse park en pas sinds begin dit jaar voor Disneyland Parijs werkt.

„Het team hier in Parijs liet me snel inzien dat je hier te maken hebt met Engelsen, Fransen, Duitsers en Nederlanders. Als je maar een taal gebruikt, kun je een kans missen om die anderen te bereiken. We hebben geprobeerd recht te doen aan de Franse taal en toch een zo groot mogelijk publiek te bereiken.”

Doelgroep

NPO 3FM-dj Michiel Veenstra, misschien wel Nederlands' grootste Disney-fan en tevens stem in het pretpark, vindt de komst van Marvel „heel vet”. „Je ziet daarmee dat ze in de parken een hele grote doelgroep kunnen aanspreken die ze daarvoor misschien wat minder bedienden met de klassieke karakters als Mickey en Donald. Met Marvel heeft het hele gezin wel een figuur om naartoe te rennen.”

Zijn eigen kinderen moesten het enthousiasme eerst nog langzaam opbouwen. „Mijn zoontje kreeg gisteren buikpijn, omdat hij bang was dat ik het niet leuk zou vinden”, lacht Veenstra. „We zouden dus nota bene bijna niet gaan! Gelukkig vond hij de show ook te gek, hij zat klappend en met zijn duimen omhoog in de stoel.”

Schnabbel en Babbel

Naast Michiel Veenstra liep ook Nick Schilder (zonder Simon) met zijn gezin rond in het pretpark. Hij blijkt net wat minder groot kenner dan Michiel Veenstra (op de vraag welk Disney-duo Schilders favoriet is, antwoordt hij: Schnabbel en Babbel), maar is wel „vol bewondering” over de show. „Spider-Man, Captain America, The Hulk en Black Panther hoort allemaal bij die club. Ze hebben zoveel voortgebracht. De show is echt heel groots geworden.”

De Marvel-show in Disneyland Parijs is nog tot en met 30 september van dit jaar te zien.