Jassengate: onrust, boos, foutje of zand in de ogen?

I really don't care, do u? Dat stond er op de jas die Melania Trump droeg toen ze in het vliegtuig stapte richting een vluchtelingenkamp met kinderen in Texas. Never a dull moment, want een nieuwe #ophef lijkt nooit ver weg in het Witte Huis. Maar wat moeten we achter deze kledingkeuze zoeken?

De vluchtelingen

Woedend waren de eerste reacties. Dit is niet een zin die je zo groot achter op je jas moet dragen als een je een vluchtelingenkamp vol met van hun ouders gescheiden kinderen gaat bezoeken. Toch is het tamelijk onwaarschijnlijk dat de tekst ook maar enigszins gericht is aan de vluchtelingen. Melania zou namelijk met haar schoondochter Ivanka een van de redenen zijn geweest dat Trump zijn beleid heeft gematigd. Bovendien laat haar bezoek aan de Mexicaanse grens zien dat ze er mee begaan is.

Fake News Media

President Donald Trump had al snel door dat er onrust was over het kledingstuk van zijn vrouw. Op Twitter verklaart hij de klederdracht. Het zou een referentie zijn naar de Fake News Media. ,,Melania heeft inmiddels ook geleerd hoe onbetrouwbaar ze zijn", zo luidt de verklaring van Trump. Dit zou dan vooral te maken hebben met het eindeloze gespeculeer over haar gezondheid na haar ziekenhuisopname in mei.

Per ongeluk

Het is zeer onwaarschijnlijk. Na anderhalf jaar actief te zijn als First Lady weet je immers wel dat elke beweging die je in het openbaar maakt nauwkeurig gevolgd wordt. Toch blijven ook de prominenten op aarde gewone mensen, die ook wel eens wat uit de kast rukken zonder er al teveel bij na te denken. Haar woordvoerder Stephanie Grisham stelt ook dat dit het geval is. ,,Het is een jas. Er was geen verborgen boodschap", zo zei Grisham, waarmee ze haar president in ieder geval tegensprak.

Huwelijk onder druk

Dat het huwelijk tussen Melania en Donald Trump niet het beste is, is iets dat door veel Amerikaanse media al geruime tijd beweerd wordt. De uiteenlopende standpunten van de twee over de vluchtelingencrisis, zou de spanningen verder kunnen hebben laten oplopen.

Bezigheidstherapie

Aanhangers van de Democraten zijn wel vaker aan de haal gegaan met de kledingkeuze van Melania Trump. Want alles dat afwijkt van de standaard wordt tegenwoordig aangegrepen om Trump in een kwaad daglicht te zetten. Aanhangers van de president en de First Lady menen dat het duo daar zo goed van op de hoogte is, dat Melania af en toe een expres aparte kledingkeuzes maakt om de 'haters' bezig te houden op jacht naar verborgen boodschappen en de frustratie alleen maar te laten oplopen.