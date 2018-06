Geen gewonden bij grote brand in luxe hotel Londen

In het centrum van Londen is woensdagavond een grote brand uitgebroken in het vijfsterrenhotel Mandarin Oriental Hyde Park. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen en heeft de brandweer inmiddels alles onder controle. Wel moesten de 36 hotelgasten en 250 medewerkers van het hotel worden geëvacueerd.

De brandweer was met twintig brandweerwagens en ongeveer 120 brandweerlieden uitgerukt naar het pas gerenoveerde hotel aan de zuidkant van Hyde Park. De rookpluimen waren tot in de wijde omtrek te zien. Het vuur had zich verspreid door een verticale façade voor planten en begroeiing op verschillende verdiepingen van het hotel, maar was snel geblust.

Hele nacht bezig

,,Brandweermensen hebben extreem hard gewerkt in buitengewoon warme omstandigheden. Ze zullen de hele nacht aanwezig zijn en als het vuur onder controle is, nemen onderzoekers het over en gaan kijken hoe de brand is ontstaan", zei een brandweercommandant van Londen.

Het gebouw in Knightsbridge werd in 1889 als exclusieve herenclub gebouwd en werd tien jaar later voor een groot deel door brand verwoest. Het werd in 1902 heropend als het Hyde Park Hotel. Later veranderde de naam dus naar Mandarin Oriental Hyde Park. Het heeft een renovatie ondergaan die ruim 210 miljoen euro heeft gekost en in mei werd afgerond.