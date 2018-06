Donald Trump staakt omstreden kinderdetentie

De Amerikaanse president Donald Trump gaat illegale immigranten met kinderen voorrang geven bij de afwikkeling van de procedures na hun aankomst in de VS. De betreffende gezinnen zullen bovendien in de detentiecentra bij elkaar mogen blijven als ze samen worden opgepakt. Dat heeft een regeringsofficial bekendgemaakt. Over dit beleid was zowel binnen als buiten de VS veel ophef ontstaan.

Geen einde aan beleid

De Amerikaanse president is niet van plan een eind te maken aan zijn beleid van 'zero tolerance' ten aanzien van mensen die illegaal de grens oversteken. Wanneer het decreet dat dit allemaal regelt wordt ondertekend en wat de details zijn, is niet bekend.

Trump had woensdag al aangekondigd dat er een ander beleid op komst was, maar concreet was hij niet. „We willen veiligheid voor ons land. Tezelfdertijd hebben we ook mededogen", aldus de president. Beelden van jonge kinderen in kooien en geluidsfragmenten van huilende peuters die om hun moeder of vader riepen, zorgden voor grote verontwaardiging onder zowel geestelijk leiders als topmensen uit het zakenleven. First lady Melania Trump was een van de eersten die aandrong op medeleven.

Stemmen

Het Huis van Afgevaardigden stemt waarschijnlijk donderdag over twee wetsontwerpen, die het scheiden van families definitief moeten voorkomen en andere problemen ten aanzien van immigratie oplossen. Republikeinen hebben gezegd dat het onzeker is of deze voorstellen een meerderheid halen.