Brein achter aanslagen Jakarta krijgt doodstraf

I really don't care, do u? Dat stond er op de jas die Melania Trump droeg toen ze in het vliegtuig stapte richting een vluchtelingenkamp met kinderen in Texas. Never a dull moment, want een nieuwe #ophef lijkt nooit ver weg in het Witte Huis. Maar wat moeten we achter deze kledingkeuze zoeken?

De vluchtelingen

Woedend waren de eerste reacties. Dit is niet een zin die je zo groot achter op je jas moet dragen als een je een vluchtelingenkamp vol met van hun ouders gescheiden kinderen gaat bezoeken. Toch is het tamelijk onwaarschijnlijk dat de tekst ook maar enigszins gericht is aan de vluchtelingen. Melania zou namelijk met haar schoondochter Ivanka een van de redenen zijn geweest dat Trump zijn beleid heeft gematigd. Bovendien laat haar bezoek aan de Mexicaanse grens zien dat ze er mee begaan is.