All you can eat eethuis bankroet door gulzige eters

Heb jij je ooit afgevraagd hoeveel je moet eten om een all you can eat-restaurant geld te kosten? In China is een horeca-ondernemer op de fles gegaan, omdat zijn gasten zoveel voedsel verorberden dat hij in elf dagen tijd zijn schuld zag oplopen tot 100.000 dollar.

Culinaire catastrofe

Het klinkt ook wel als een bijzonder royale deal, zelfs voor Chinese standaarden. Als openingsactie kon iedereen voor 25 dollar een maand lang zoveel eten als hij wilde in het Jiamener restaurant. Met dit maandabonnement konden de gasten met een pasje de hele maand juni toegang krijgen tot een onuitputtelijke voorraad voedsel. De horecagelegenheid specialiseerde zich Chinese fondue-gerechten.

Dit lieten de inwoners van Chengdu zich geen twee keer zeggen, de maandabonnementen gingen als warme broodjes over de toonbank. Het systeem was niet op naam waardoor iedereen een graantje kon meepikken. Veel gasten gooiden roet in het eten door hun pas met familie en vrienden te delen. Hierdoor steeg het aantal maaltijden drastisch, zonder dat er ook voor betaald werd.

In de soep gelopen

Al na een paar dagen stonden er van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat lange rijen voor het kleine restaurant. De onorthodoxe openingsactie bleek meteen de zwanenzang te zijn voor de onderneming. Hoewel het restaurant tot wel 500 gasten per dag had, konden de kosten niet langer worden opgehoest.

De rapen waren gaar en de Chinese ondernemer had geen vlees meer op de botten. Hij is letterlijk kaalgevreten. Met een ton schuld rijker en een illusie armer trok hij na elf dagen de stekker eruit.

De eigenaar van het restaurant is de gebeten hond op Chinese sociale media. Veel vinden het zijn eigen schuld dat hij failliet is gegaan. „Het was een hele ondoordachte actie", vat een gebruiker van het platform Weibo samen. Ook zullen de Chinese varianten van de spreekwoorden 'de kat op het spek binden' en 'met de gebakken peren zitten' de revue hebben gepasseerd.