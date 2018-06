AfD-leider verdedigt uitspraak nazitijd

Een van de leiders van de Duitse politieke partij Alternatieve für Deutschland (AfD) heeft zich verdedigd tegen kritiek die volgde op een opmerking over de nazitijd. Alexander Gauland omschreef de nazitijd als „een stukje vogelpoep” van de Duitse geschiedenis.

Geen positieve opmerking

Gauland zegt dat zijn opmerking absoluut niet uit te leggen is als een positieve opmerking over het nazisme. Op een bijeenkomst had hij gezegd dat „Hitler en de nazi’s slechts een stukje vogelpoep zijn in de succesvolle Duitse geschiedenis van 1000 jaar.” Critici verweten hem daarop de gruwelen van de Tweede Wereldoorlog te bagatelliseren, maar volgens de politicus is dat onzin.

„Ik omschreef het nationaalsocialisme als vliegenpoep”, reageerde Gauland zondag. „Dat is één van de meest minachtende omschrijvingen die mogelijk is in de Duitse taal. Dat kan nooit worden uitgelegd als het bespotten van slachtoffers van dit criminele systeem.”