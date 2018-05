Zoon die verplicht uit huis moet noemt ouders slecht

De Amerikaan Mike Kohler stond op zaterdag 19 mei aan de start. Hij deed mee aan de halve marathon van Fargo in de Amerikaanse staat North Dakota. Dit was een grote stap voor de 26-jarige loodgieter. Vorig jaar deed hij de tien kilometer en het jaar ervoor vijf.

Vanwege een foutje bij de start, heeft hij zichzelf onnodig moeilijk gemaakt. Hij stond namelijk tussen de groep met deelnemers van de volledige marathon van 42 kilometer lang.

Lange tocht

Kohler was er met zijn hoofd niet helemaal bij toen hij zich in alle vroegte om zeven uur 's ochtends meldde aan de start van het parcours. Hij leefde in de veronderstelling dat de hele en de halve marathon tegelijkertijd zouden gaan starten, maar dit bleek niet het geval. De halve marathon startte een kwartier later en maakte een volledig andere route.

Om klokslag zeven ging er een groep renners van start en Kohler, die ook niks kon horen omdat hij oortjes in had, rende met ze mee. Nadat hij al een poosje onderweg was, merkte hij op dat de route toch wel heel anders was dan hij kon herinneren. Verder passeerde hij op zijn tocht bordjes met daarop 'alleen deelnemers van de volledige marathon', toen begon de Amerikaan argwaan te krijgen.

De duurloper vroeg zich af of de paden van de hele en de halve marathon elkaar wellicht nog zouden kruisen zodat hij alsnog met de juiste groep kon meelopen. Dit bleek echter makkelijker gezegd dan gedaan.

Topprestatie

Nadat de renner er 21 kilometer op had zitten in 2,5 uur had opzitten, overwoog hij te stoppen. Hij had de afstand immers uitgelopen binnen zijn eigen gestelde tijdslimiet. Toch kreeg de 26-jarige Amerikaan het gevoel dat er meer in zat die dag. Hij besloot hierop om ongetraind de rest van de marathon uit te lopen.

Ik ga er gewoon voor, waarom niet. Ik ben er toch al, ik ren al en ik ben al moe. Dan kan ik net zo goed proberen om hem helemaal uit te lopen", vertelt Kohler aan de Grand Forks Herald. En lukte het hem om de eindstreep te halen? Jazeker! In 5 uur en 54 minuten kwam hij uitgeput maar zeer voldaan over de finish gelopen.

Ondanks dat het hem lukte om de volledige afstand af te leggen, kreeg de marathonloper toch slechts een medaille voor de halve marathon, omdat dit met zijn startnummer correspondeerde. Rouwig is hij er niet om: „Het gaat me niet om de medaille maar om de prestatie", vertelt Kohler de journalisten van het Amerikaanse dagblad trots.

Hij hoopt in de toekomst nog eens een echte halve marathon én een hele te lopen. Zo kan hij zeggen dat hij beide afstanden 'volgens de regels' heeft voldaan.