Taart en de Spice Girls: alles over de Royal Wedding

Nog heel even en de hele wereld is getuige van hét royalty- én showbizzhuwelijk van het jaar. Dit is wat je moet weten over de dag dat de Britse prins Harry zijn Meghan Markle trouwt.

Wie, wat, waar?

Op zaterdag 19 mei is het dan zover: de Britse Prins Harry (33) trouwt met de Amerikaanse actrice Meghan Markle (36). Harry trouwt, anders dan zijn vader Charles met Diana in 1981 en zijn broer William met Kate in 2011, niet in de grote Westminster Abbey in Londen maar in de St. George’s Chapel, het kerkje van Windsor Castle. Na afloop maakt het stel per koets een rondje door Windsor om naar de mensen te zwaaien. Het huwelijk is uiteraard te volgen via de BBC, maar ook de NOS doet verslag. Vanaf 12.15 uur kan je inschakelen op NPO 1 alwaar de NOS-deskundigen je tot 14.00 uur bijpraten over de gebeurtenissen.

De gasten

Op de gastenlijst staan 600 mensen. Zij mogen de ceremonie bijwonen en 200 van hen mogen ’s avonds ook nog naar de receptie die georganiseerd is door Harry’s vader Charles. Daarnaast zijn er nog 2460 ‘gewone Britten’ uit het hele land uitgenodigd die een speciaal plekje langs de route van de koets krijgen om alles goed te kunnen zien. Opvallend is dat er geen politici zijn uitgenodigd. Ook de Britse premier Theresa May en de Amerikaanse ex-president Barack Obama, een persoonlijke kennis van Harry, zijn niet welkom. Of de cast van Suits, de ex-collega’s van Meghan, hun beste pak heeft aangetrokken voor het Britse feestje is nog een verrassing.

Meghan Markle en haar collega's van de serie Suits. /AFP

De vader van Meghan

De vader van Meghan Markle zal definitief niet bij de bruiloft van zijn dochter aanwezig zijn. Dat meldt TMZ. De entertainmentsite zegt dat Markle woensdag een hartoperatie heeft ondergaan en zeker een paar dagen in het ziekenhuis in Los Angeles moet blijven. De vader van de aanstaande echtgenote van prins Harry hield de gemoederen sowieso al bezig. Maandag werd duidelijk dat hij het op een akkoordje gooide met een paparazzo en betaald kreeg voor foto's waarop te zien is dat hij in een internetcafé naar informatie over prins Harry zoekt. Achteraf schaamde Thomas zich voor die actie en besloot hij daarom niet naar Windsor af te reizen voor de bruiloft van zijn dochter. Opeens is daar nu de hartoperatie. Overigens heeft TMZ nog geen beelden kunnen tonen van de vader van Markle in het ziekenhuis.

Doria Ragland, de moeder van Meghan, is woensdagmiddag wel aangekomen in Londen. Zij zal vrijdag op zaterdag bij haar dochter logeren waarna ze zaterdag samen in de auto naar Windsor Castle stappen. Nu de vader van Meghan er niet bij is, zal naar alle waarschijnlijkheid Doria haar dochter naar het altaar begeleiden.

Royal Spice

Qua muziek staan er officieel een koor, een cellist en een gospelkoor op het programma, maar er gaan geruchten dat het er ’s avonds een stuk feestelijker aan toe gaat. Buiten het oog van de tv-camera’s en het publiek zou het paar namelijk uit hun dak gaan op muziek van de Spice Girls. De echte. Jazeker, Mel B liet zich bij een talkshow ontvallen aanwezig te zijn en dat ook de andere dames van de partij zijn. Hoewel ze niet toegaf ook op te treden, wisten haar tafelgenoten genoeg toen ze haar blik zagen. Hun komst is niet gek: Harry was als kind een groot fan van Mel B, Mel C, Emma, Geri en Victoria. Hopelijk krijgen we er toch iets van mee. Elton John, de man die het lied Candle in de Wind zong op de begrafenis van Harry's moeder Diana, is ook van de partij.

Typische trouwzaken

Hoewel natuurlijk niets ‘normaal’ is aan een huwelijk als dit, hebben ook Meghan en Harry behoefte aan taart, bloemen en foto’s. De taart heeft Meghan dan ook hoogstpersoonlijk besteld bij Claire Ptak, een Amerikaanse bakker die een winkel heeft in Londen. Meghan kent de bakker persoonlijk omdat zij haar ooit interviewde voor The Tig, haar persoonlijke lifestyleblog waar ze inmiddels mee gestopt is. De bloemen in zowel Meghans hand als die ter decoratie hangen in de kerk komen van bloemist Philippa Craddock. De foto’s worden gemaakt door Alexi Lubomirski, de man die eerder ook de verlovingsplaatjes van het koppel schoot.

Bloemist Philippa Craddock (r) and hovenier John Anderson overleggen over de decoratie in en rond St George's Chapel. /AFP

Prinses Meghan?

En dan is er nog een leven ‘after the royal wedding’. Zo is daar natuurlijk de titel. Welke dat wordt, mag Queen Elizabeth II (Harry’s oma) bepalen, maar vrijwel zeker wordt het geen prinses. Het is een beetje een ingewikkeld verhaal maar het komt erop neer dat een prins of prinses niet per definitie hoger in rang staat dan bijvoorbeeld een hertog of hertogin. Experts denken dat Harry en Meghan straks als Duke and Duchess of Sussex door het leven gaan. Dat Harry’s moeder Diana ooit wèl de titel prinses kreeg, heeft ermee te maken dat haar man Charles dubbel prins was, zowel geboren als benoemd van het vorstendom Wales. Prins was dus zijn belangrijkste titel en Diana daarmee automatisch prinses.

De Bruidskinderen

Prins George en prinses Charlotte, de oudste twee kinderen van Harry's broer prins William en zijn vrouw Catherine, zijn zaterdag zoals verwacht bruidsjonker en -meisje tijdens het huwelijk. Kensington Palace maakte het woensdag officieel. De vierjarige George en de driejarige Charlotte hoeven het niet alleen te doen. De groep bruidsmeisjes bestaat verder uit petekinderen van zowel Harry als Meghan en de dochter van een vriendin van Mehgan.