Peuter komt om in kindertreintje

De Ieren hebben vrijdag met een meerderheid voor liberalisering van abortus gestemd. Volgens de einduitslag stemde 66,4 procent van de Ieren voor versoepeling van abortus. 33,6 procent stemde tegen.

Zo'n 3 miljoen Ieren konden vrijdag door middel van een referendum stemmen of zij voor of tegen de versoepeling van abortus zijn. Uiteindelijk bracht ruim 64 procent van hen zijn of haar stem uit.

'Een stille revolutie'

In de huidige situatie in Ierland is abortus alleen toegestaan als het leven van de moeder in gevaar is. Bij onder meer verkrachting of incest is het beëindigen van de zwangerschap verboden.

De premier van Ierland ziet de uitslag van het referendum als „een stille revolutie die in de afgelopen twintig jaar heeft plaatsgevonden in Ierland." Hij hoopt dat er tegen het eind van het jaar een nieuwe abortuswet van kracht is.