Minder kernwapens, meer hamburgers!

Gaat de ontmoeting tussen de U.S.A. en Noord-Korea nu wel of niet door, dat is de vraag. In maart zeiden Donald Trump en Kim Jong-un toe en zou er een top plaatsvinden, die inmiddels niet meer doorgaat. Nu blijkt dat Kim de ontmoeting van 12 juni toch wel graag wil laten doorgaan.

POTUS is hamburgerfan

Kim wil geen afstand doen van zijn kernwapens, maar wel als teken van goede wil een westers burgerrestaurant laten bouwen in Noord-Korea. Trump staat bekend als groot hamburgerfan. In 2016 stelde hij nog voor om met Kim in een fastfoodrestaurant te eten als hij naar Amerika zou komen, in plaats van een staatsdiner.

Of het gebaar gaat werken en er alsnog een ontmoeting uit voort komt, is nog de vraag. In maart werd namelijk bekend dat Trump de burgers voorlopig moet laten staan vanwege zijn gezondheid.