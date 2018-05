Mark Zuckerberg maakt weinig indruk op Europarlement

Oprichter van Facebook Mark Zuckerberg nam dinsdagavond deel aan een hoorzitting in het Europees Parlement waar hij zich moest verantwoorden over de privacyschendingen van zijn sociale medium.

De Amerikaan bood zijn excuses aan voor het delen van privégegevens en de bijdrage van Facebook aan de verspreiding van nepnieuws. De woorden van Zuckerberg waren voor diverse Europarlementatriërs reden tot onvrede. Zuckerberg zou een ingestudeerd promopraatje houden en inhoudsloze antwoorden geven.

Kritiek

Kati Piri (PvdA) zei dat Zuckerberg kwam met ,,ingestudeerde beloftes’’, maar geen enkele garantie gaf dat de situatie beter wordt. ,,Een simpel 'sorry' is niet genoeg na de beïnvloeding van verkiezingen, het delen van onze privégegevens en het verspreiden van nepnieuws.’’ Zij noemde de Amerikaan een ,,een echte wolf in schaapskleren''. Lambert Van Nistelrooij van het CDA hoorde weinig nieuws en vestigt zijn hoop op de nieuwe Europese privacywetgeving. ,, Anders zouden we het nakijken hebben.’’

De fractievoorzitter van de liberalen Guy Verhofstadt zei de ,,brave new world'' te vrezen waarin tienduizenden Facebook-medewerkers beslissen over wat nepnieuws is en wat niet. ,,Dat is een publieke taak.'' Zijn collega van de Groenen, Philippe Lamberts, vindt dat deze sessie niet het einde van het verhaal kan zijn. ,,We staan op een vervolg, en zo nodig aanvullende regulering. We moeten ook het probleem van digitale monopolies aanpakken.''

Volgens Sophie in ‘t Veld (D66) heeft Zuckerberg ,,het geen moment moeilijk gehad. Een echt debat kwam niet van de grond. Veel vragen bleven onbeantwoord. We zien Zuckerbergs aanvullende antwoorden dan ook graag tegemoet.”

Nepnieuws

Zuckerberg was juist erg blij met zijn Facebook en de wijze waarop het schadelijke content tegengaat. Zo haalde hij aan dat Facebook 99 procent van aan terreurgroeperingen als IS en Al Qaida gelieerde boodschappen op voorhand weet te filteren. In het geval van pesterijen kan het Amerikaanse internetbedrijf binnen tien minuten boodschappen verwijderen. ,,Ik ben daar trots op''.

Ook de strijd tegen nepnieuws wordt opgevoerd. ,,Niemand bij Facebook wil nepnieuws'', aldus de Amerikaan, die veel verwacht van de samenwerking met factcheckers. Als blijkt dat sprake is van nepnieuws wordt er een 'bijsluiter' aangehangen waarin dat wordt gemeld. Verder zijn al 580 miljoen nepaccounts verwijderd, aldus Zuckerberg.

Er was in elk geval een Europarlementariër wel blij met het bezoek van Mark Zuckerberg. Cecilia Wikström uit Zweden plaatste een selfie met de Amerikaan op sociale media. Dit schoot vele criticasters in het verkeerde keelgat omdat er van haar juist een kritische houding zou moeten worden verwacht ten aanzien van Facebook. Na de selfie verdween Zuckerberg weer snel. Journalisten kregen geen kans om hem vragen te stellen. Ook dit werd niet gewaardeerd.