Man aangeklaagd voor drugssmokkelen in puppy's

In Hawaii is dinsdag een wetsvoorstel aangenomen dat verschillende soorten zonnebrandcrèmes verbiedt. Het chemische goedje dat wij op ons smeren om niet te verbranden, zou namelijk niet zo goed zijn voor het koraal.

Waarschijnlijk zou je het zelf niet heel vervelend vinden om op vakantie te gaan naar Hawaii. Dat is niet zo gek, want steeds meer mensen ontdekken het tropische paradijs. Amerikanen gingen er al jaren heen, maar de laatste tijd weten ook Europeanen en Aziaten de staat van de mooie stranden te vinden. Deze grote hoeveelheid toeristen plonst graag in het water, maar natuurlijk wel netjes beschermd met zonnebrand.

Twee stofjes

Heel goed! Want verbranden is uiteraard super slecht voor je huid. Maar de zonnebrand die je draagt kan juist weer schade aanrichten aan het koraal en de dieren in het water. Lastige situatie? Valt mee. Je moet gewoon even kijken of de stofjes octinoxaat (ook octylmethoxycinnamaat genoemd) of oxybenzone (ook benzofenon-3 genoemd) in jouw zonnebrand zitten.

Deze twee stofjes worden gebruikt als UV-filters in verschillende soorten make-up en zonnebrandcrèmes. Producten die deze stoffen bevatten wil de Hawaiiaanse overheid nu verbieden. Het voorstel is aangenomen, maar moet alleen nog ondertekend worden door gouverneur David Ige. Als hij zijn handtekening zet, zijn zonnebrandcrèmes die octinoxaat of oxybenzone bevatten per 1 januari 2021 verboden in Hawaii, schrijft NPR.

Primeur

Hawaii is volgens senator Mike Gabbard de eerste ter wereld die zo'n wet instelt. Wereldwijd zouden de twee stoffen in meer dan 3,500 verschillende soorten zonnebrand zitten. Uit een onderzoek dat in 2015 werd uitgevoerd op Hawaiiaanse koraalriffen bleek dat oxybenzone het koraal bleekt, de voedingsstoffen eruit haalt en de ontwikkeling van vissen en andere dieren verstoort. Zelfs een klein druppeltje zou al genoeg zijn om grote delen van het rif te beschadigen. In 2015 werd ook geconcludeerd dat elk jaar ongeveer 14.000 ton zonnebrand in het koraal terecht komt.

Zorg er - als je op vakantie gaat naar Hawaii maar als het kan wellicht sowieso - dus voor dat jouw zonnebrand deze twee stoffen niet bevat. Dan zijn de dieren en planten in het water ook veel blijer met jouw zonbescherming. Voor mensen die een bepaalde zonnebrand mét oxybenzone of octinoxaat nodig hebben om medische redenen zal het verbod overigens niet gelden.

