Een kindje van vier jaar oud hing zaterdag aan de buitenkant van een balkon op de vijfde verdieping van een appartementencomplex in Parijs. Een voorbijganger twijfelde geen moment: hij klom via de buitenkant naar boven om het kindje te redden. En dat is gelukt!

Reddingsactie

Voorbijgangers keken toe. Toen het kindje gered was, applaudisseerden ze massaal. De heldenactie is ook gefilmd.

Kindje

Hoe het kindje daar precies terecht is gekomen is onduidelijk. Volgens Franse nieuwszenders waren zijn ouders niet aanwezig. Het jongetje zou door de kinderbescherming ondergebracht zijn in een opvanggezin. Zijn vader is gearresteerd.

'De redder is papierloos'

De held, die Mamoudzou Gassama heet, is papierloos. Hij schijnt een 22-jarige man te zijn, die in september vanuit Mali is gevlucht. Hij is in Parijs tot held uitgeroepen.

Mamoudou Gassama wordt maandag ontvangen door president Emmanuel Macron, zei een regeringsmedewerker.

Burgemeester Anne Hidalgo feliciteerde de man met zijn „moedige daad”. Ze zei Gassama ook te hebben gebeld om hem persoonlijk te bedanken. Hij vertelde pas enkele maanden in Frankrijk te zijn en in het land te willen blijven. „De stad Parijs wil hem uiteraard graag helpen bij zijn pogingen zich te vestigen in Frankrijk”, aldus de burgemeester.