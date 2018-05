Kleindochter bestelt paard, laat 't bezorgen bij oma

Een agent in Amerika heeft buiten zijn dienst een heldendaad verricht. Agent Jeremie Nix stond voor een rood licht, toen hij door een vrouw geseind werd. Haar baby was gestopt met ademen en ze zocht wanhopig naar hulp.

Die hulp kwam in de vorm van Nix, die in Ocala, Florida reed. Moeder Nechole Crowell was al even met haar lichten aan het seinen om de hulp te krijgen die haar baby Kingston nodig had. Nix twijfelde geen moment toen hij eenmaal wist wat er aan de hand was en reanimeerde de drie maanden oude baby.

Ziekenhuis

Reanimatie mocht echter niet baten, waarna Nix de kleine jongen naar het ziekenhuis haastte. Op hun YouTube-pagina, doet de Marion County Sheriff verslag over de toestand van het jochie. ,,Agent Nix heeft het kind overgedragen aan het medisch personeel, die het kind meteen is gaan behandelen. We zijn blij dat we kunnen delen dat baby Kingston het goed doet en hij volledig zal herstellen!"

,,De artsen melden ook dat door de actie van agent Nix, baby Kingston nog leeft. We zijn ongelooflijk trots op agent Nix en we zien meteen dat hij en baby Kingston een hechte band hebben die een levenlang zal duren!"

Dankbaar

Ook moeder is uiteraard dolblij. ,,Mijn zoon King ademde nog amper en vocht voor zijn leven. Mijn zus en ik zagen een agent staan bij het rode licht en we kregen zijn aandacht. Met zijn snelle denken hebben hij en God mijn zoon gered. Na zijn shift kwamen hij en zijn prachtige vrouw nog langs om hem weer te zien."

