In Californië móeten nieuwbouwhuizen zonnepanelen

Alhoewel de huizenmarkt in Californië niet echt optimaal is, is daar toch een nieuwe wet aangenomen die verplicht dat nieuwbouwhuizen alleen gemaakt mogen worden als er zonnepanelen op het dak liggen.

Het kopen van een huis zal hierdoor nog duurder worden in het land waar de huizenprijzen al redelijk hoog liggen, maar Californië is wel vaker een initiatiefnemer op het gebied van milieu. Nu wil de regering zonne-energie 'mainstream' maken. Binnen twee jaar gaat de wet in werking, schrijft The New York Times.

Betaalbaar

In de Amerikaanse staat is op dit moment een tekort aan betaalbare huisvesting. De nieuwe wet zal de aankoop van een huis niet goedkoper maken, naar schatting gaat de aanschaf hierdoor tussen de 8000 en 12.000 Amerikaanse dollars meer kosten. Toch werd het initiatief zonder al te veel moeite aangenomen. Dat is niet zo gek als je denkt, want hoge ambtenaren van de staat en andere voorstanders van schone energie hebben namelijk gezegd dat de dure aankoop zich in de jaren dat je huiseigenaar bent terugbetaalt in een lagere energierekening.

Dat punt heeft de bouwindustrie goed in de oren geknoopt en zij gebruiken de zonne-energie huizen nu zelfs als reclame om goed te verkopen. Bob Raymer van de California Building Industry Association voorspelt dat andere staten Californië nu goed in de gaten houden en binnenkort wellicht ook met dit soort plannen komen.

Individueel of groep

Zodra de nieuwe wet in werking gaat hebben bouwbedrijven twee opties: of ze bouwen huizen met individuele zonnepanelen op het dak, of ze bouwen een zonnepanelen-systeem dat een groep huizen voorziet van schone energie.

Dat de Amerikanen hier nu mee komen, lijkt een strategische zet. Volgens de algemene wet in de staat moet tenminste vijftig procent van de elektriciteit in Californië voor 2030 opgewekt worden door bronnen die geen koolstof uitstoten. Deze nieuwe toevoeging draagt zeker bij aan dit doel.

