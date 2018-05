Computer detecteert melanomen eerder dan artsen

48 lang wachten op een aanbiedingsbelletje. Toeslaan als je een mooie aanbieding ziet langskomen. En vooral: jágen op de iBOOD-BOX waarvan de inhoud enkele honderden euro’s waard is, maar je pas weet wat er in zit als je de box thuis opent. De HUNT van iBOOD is weer begonnen, en dus is Nederland sinds middernacht (maandag op dinsdag) massaal aan het koopjesjagen geslagen. 10 vragen en 10 antwoorden over de… HUNT!

1 De HUNT... vaag van gehoord, wat is het ook alweer?

De HUNT is meerdere keren per jaar het hoogtepunt voor online koopjesjagers. Normaal gesproken heeft iBOOD één superaanbieding per categorie per dag, tijdens de HUNT vliegen de superaanbiedingen 48 uur lang voorbij. Wil je nu meteen beginnen? Dat kan hier.

Van accuboor tot hardloopschoenen

2 Eh, iBOOD?

Ja, iBOOD. Velen kennen het wel, een website met dagaanbiedingen op het gebied van onder meer electronics, home & living, sports & fashion en ‘Do It Yourself’. iPhones, laptops, keukenmachines, hardloopschoenen, wasmachines, designstoelen en accuboormachines: je kunt het zo gek niet verzinnen.

3 Is het echt zo goedkoop?

Zeker. De dagaanbiedingen van iBOOD zijn normaal al gegarandeerd de laagste van het internet, maar tijdens de HUNT is het nóg goedkoper dan voorheen.

4 Hoe weet ik wanneer er weer zo’n superaanbieding is?

Wie achter z’n laptop zit of het geluid van z’n smartphone aan heeft staan, wordt telkens herinnerd door een belletje (‘ting!’).

Letterlijk koopjes jagen

5 Hoe snel volgen de koopjes elkaar op?

Zodra een product is uitverkocht, verschijnt direct de volgende aanbieding. De HUNT is letterlijk koopjes jagen: deal in het vizier? Snel klikken, want op=op.

6 Kan ik vooraf weten wat er zoal aankomt?

Nee! ;) Twee mensen van iBOOD weten dat en voor ieder ander blijft het geheim. Dat is nou net de charme van de HUNT. Mensen zitten thuis, maar ook hele afdelingen op bedrijven, aan hun scherm gekluisterd en wachten in spanning af.

7 Ik heb veel mensen over de iBOOD-BOX gehoord, wat is dat?

De iBOOD-BOX is, zo meldt de organisatie trots, ‘het absolute felbegeerde hoogtepunt van de HUNT’. Deze box is populair omdat er in het pakket altijd voor een hogere waarde aan producten zit, dan wat jij voor de iBOOD-BOX betaalt. Daarom zijn echte HUNT-fans niet van hun scherm weg te krijgen: de intrigerende box komt meerdere keren per dag langs. In een reactiescherm wordt juichend gereageerd door de persoon die z’n slag heeft geslagen.

Tipje van de sluier

8 Wat zit er allemaal in dan?

Ook dat is geheim! Echter, je zult niet worden teleurgesteld, anders had je dat van andere kopers van de box wel gehoord. Eén tipje van de sluier: geen enkele iBOOD-BOX is gevuld met dezelfde producten.

9 Moet ik de hele dag achter mijn PC zitten?

Dat hoeft gelukkig niet. De HUNT is ook prima te volgen via de mobiele website of door de iOS of Android-app te installeren. Dat laatste is wel aan te raden, want via notificaties word je dan getipt wanneer er een iBOOD-BOX aan zit te komen.

10 Nog goede tips voor mij misschien?

Tuurlijk: sla snel je slag, want weg = weg en op = op. Zorg er verder voor dat je bent ingelogd. Dat scheelt veel tijd en zo heb je meer kans op succes. En dan: happy Hunting!