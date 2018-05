'Acht doden bij schietpartij op Amerikaanse school'

Diverse vooraanstaande moslims uit Groot-Brittannië hebben via een paginagrote advertentie in The Telegraph een oproep gedaan aan medemoslims en andere mensen om antisemitisme zo ver mogelijk de kop in te drukken, ondanks alles wat er nu gaande is in Israël.

„We Muslims have one word for Jews. Shalom", zo luidt de kop van de advertentie. ,,We begrijpen dat veel mensen momenteel empathie hebben voor de Palestijnen en hun recht op een soevereine staat. Alleen mogen we die internationale conflicten niet ervoor laten zorgen dat we kwaadspreken over joden of het promoten van antisemitisch gedrag."

Racisme bestrijden

Er wordt benadrukt dat moslims en joden soms in hetzelfde schuitje zitten. „Zoals we ook anti-moslim groepen bestrijden, staan we ook sterk op tegen racisme dat betrekking heeft op onze Joodse broers en zussen."

De schrijvers stellen verder dat moslims in het Verenigd Koninkrijk nooit vredig kunnen leven, als de Joodse gemeenschappen worden onderdrukt.