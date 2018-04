Zeker tien doden na instorten hotel India

Heb je wel eens zoveel gegeten dat je denkt zwanger te zijn? Voor een vrouw uit Florida bleek dit geen metafoor te zijn. De 29-jarige Crystal Gail Anderson werd midden in de nacht om 4.00 wakker met buikklachten waardoor ze meermaals naar de wc moest. „Ik had de avond ervoor chinees gegeten dus ik dacht dat ik voedselvergiftiging had of zoiets." De Oosterse maaltijd was echter niet de oorzaak van deze klachten.

Zwanger

Toen ze naar het ziekenhuis ging om zich te laten behandelen, bleek dat er helemaal niks mis was met de kip die ze de avond ervoor had gegeten. Zonder het te weten was ze al 37 weken zwanger. Ze beviel twee uur later van haar tweede zoon.

De onverwachte bevalling kwam als een grote verrassing voor deze moeder. Zij had al die tijd niet in de gaten dat ze zwanger was en weet haar lichamelijke klachten aan de Chinese maaltijd van de avond ervoor. „De pijn in de buik was zo erg dat ik nauwelijks kon bewegen." vertelde Amerson aan Pensacola News Journal. „Het ging allemaal zo snel dat ik eerst niet besefte wat er aan de hand was. Toen ik na anderhalf uur weeën begon te krijgen, kregen we een vermoeden van wat er exact gaande was."

Maar hoe kan het dat Amerson niet wist dat ze zwanger was? De moeder heeft al een zwangerschap meegemaakt en ook tijdens deze eerste zwangerschap had ze nauwelijks lichamelijke symptomen en veranderingen die de meeste vrouwen wel ervaren. Amerson kwam bijvoorbeeld nauwelijks aan en had geen last van ochtendziekte.

Anderson beviel van een gezonde zoon ©Facebook Crystal Gail Anderson

Zeldzaam

Dr. Julie DeCesare, een gynaecoloog in het Sacred Heart Hospital vertelt dat het inderdaad mogelijk is dat sommige vrouwen er pas enkele uren voor hun bevalling kunnen achterkomen dat ze zwanger zijn. Dit is echter vrij ongebruikelijk, in de 20 jaar dat ze dit werk doet heeft ze het slechts drie keer meegemaakt.

„Sommige vrouwen hebben een menstruatiecyclus die afwijkt van de norm en hebben het niet door als ze ongesteld zijn." licht DeCesare toe. „Het kan ook zijn dat ze een anticonceptiemethode gebruiken waardoor ze denken dat ze niet zwanger kunnen worden. Maar deze anticonceptiemethodes zijn niet 100 procent waterdicht. Er is ook nog een derde mogelijkheid en dat is gewoon glasharde ontkenning."

De initiële verdachte, het Chinese eten, komt er met een sisser vanaf. Toch vertelt Amerson dat ze oriëntaals eten een poosje afslaat. „Ik heb best wel een trauma opgelopen van het eten, ik denk niet dat ik er ooit nog op dezelfde manier als vroeger naar kan kijken."

