Wanneer zijn dagen van Trump geteld?

De schandalen rondom Donald Trump stapelen zich op. Tot dusverre heeft hij ze allemaal overleefd. Maar voor hoe lang nog?

Trump is razend. Waarom?

De Amerikaanse president is woest dat de FBI een inval heeft gedaan bij Michael Cohen die al jarenlang zijn persoonlijke advocaat is. Hij is zodoende op de hoogte van allerlei geheimen uit Trumps leven. Trump vindt dat speciaal aanklager Robert Mueller bezig is met een ‘heksenjacht’. Via zijn kenmerkende stijl riep Trump op Twitter dat de inval een ‘schande!’ was en repte hij van een ‘heel nieuw niveau van oneerlijkheid’. Hij noemt Mueller en zijn medewerkers een ‘stelletje bevooroordeelde Democraten’. Verder noemde Trump de inval een ‘aanval op ons land’.

Heeft Trump een punt?

Trump lijkt vaak te verwarren wat goed voor hem is ook goed voor Amerika is. Het was een Republikeinse federale aanklager die opdracht gaf voor de huiszoeking bij Cohen. Toch geloven veel van zijn aanhangers dat hun president het slachtoffer is van de ‘deep state’ en het ‘linkse’ establishment. Naast zijn hierboven genoemde retoriek twitterde Trump ook dat ‘het verschoningsrecht voor advocaten dood is’. Met het in beslag nemen van Cohens mails en sms’jes lijkt justitie zich inderdaad op glad ijs te begeven, omdat de contacten tussen advocaten en hun cliënten vertrouwelijk zijn.

Wat hopen Mueller en zijn team te vinden?

Aanleiding is de schikking die Cohen zou hebben aangeboden aan pornoster Stormy Daniels. Een ‘vriendendienst, waarvan Trump niks afwist’, aldus Cohen. Ook zochten de agenten volgens The New York Times naar documenten over Karen McDougal, een ex-Playboy-model. Zij beweert een jaar lang een geheime affaire te hebben gehad met Trump. Ze zou 150 duizend dollar zwijggeld hebben gekregen. Maar deze zaken lijken meer een handvat voor Mueller. De speciaal aanklager hoopt via de huiszoeking vooral bewijs te vinden van Russische inmenging in de presidentsverkiezingen.

Hoe reageren de Republikeinen?

Met gemengde gevoelens. Een groot deel van de Republikeinen in het Congres vindt dat het tijd wordt dat er een einde komt aan Muellers zoektocht. Zij vinden dat ‘Mueller er steeds iets bijpakt’ waardoor het onderzoek zich voortsleept. Ook zijn er weinig Republikeinse Congresleden die durven tegen Trump in te gaan. Verder lijkt de steun aan Trump vooral een tactische met oog op de komende Congresverkiezingen in november. De Republikeinen willen het dreigement van de Democraten om een afzettingsprocedure te starten gebruiken om hun kiezers te mobiliseren: ga allemaal naar de stembus, anders krijgen de Democraten de meerderheid wordt jullie president afgezet.

Hoe groot is de kans dat Trump wordt afgezet?

Klein. Trump stond vorig jaar al op het punt Mueller te ontslaan, maar deed dat niet toen Witte Huis-jurist Donald McGahn dreigde op te stappen. De vraag is namelijk of Trump wel de bevoegdheid heeft om Mueller te ontslaan. Trump vindt zelf van wel, maar volgens de wet moet dit door de minister van Justitie gebeuren. Dit is Jeff Sessions. Hij heeft echter beloofd dat hij zich niet zal bemoeien met het onderzoek. Onderminister Rod Rosenstein heeft ook de bevoegdheid om Mueller te ontslaan, maar hij is het die Mueller heeft benoemd. Medewerkers van Trump vrezen daarnaast dat het ontslag van Mueller in het nadeel van hun president gaat uitvallen. De Republikeinse senator Lindsey Graham waarschuwde Trump ‘dat een poging Mueller te ontslaan het begin van het einde van zijn presidentschap’ zal worden. Als Mueller ontslagen wordt, zal de ‘impeachment’ zeker het thema van de eerdergenoemde Congressverkiezingen worden, maar dan waarschijnlijk wel in het nadeel van de Republikeinen. Maar ook als de Democraten de macht krijgen in het Huis van Afgevaardigden is het afzetten van Trump nog ver weg: hiervoor is namelijk tweederde meerderheid in de Senaat nodig.

