Vlammenzee Indonesië: zeker 10 doden

Salah Abdeslam is door de Brusselse rechtbank schuldig bevonden aan een terroristische moordpoging. Hij moet 20 jaar brommen.

Wat heeft Abdeslam precies gedaan?

Een politieteam bezocht op 15 maart 2016 een woning Vorst. Toen ze aankwamen om de woning te doorzoeken, werden de agenten beschoten met automatische wapens. Er ontstond een schietpartij waarbij Mohamed Belkaïd dood werd geschoten. In het huis zaten ook Abdeslam en Sofien Ayari. Het tweetal ontkwam in eerste instantie, maar werd drie dagen later alsnog opgepakt in Molenbeek.

Schoot Abdeslam ook op de politie?

Volgens de rechtbank wel. Dat Belkaïd op de politie heeft geschoten staat vast, maar ook Abdeslam en/of Ayari heeft het vuur geopend op de agenten. Volgens de rechtbank had het trio vooraf afgesproken dat ze zich met vuurwapens tegen een politie-inval zouden verzetten. Daarnaast zijn er voldoende materiële bewijzen - dna, wapens, ideologie - om de mannen voor moordpoging in een terroristische context te veroordelen.

Waarom wilde de politie de woning van het drietal onderzoeken?

Abdeslam is de enige overlevende terrorist van de aanslagen in Parijs, waarbij in november 2015 130 doden vielen. De inval in Vorst was deel van het onderzoek daarnaar. De rechtbank vindt dat er bij de schietpartij op 15 maart daarom sprake is van een terroristische context.

Wat gebeurde er ook alweer precies in Parijs?

Acht terroristen, waaronder Abdeslam, pleegden op verschillende plaatsen in Parijs aanslagen. Er vielen in concertzaal Bataclan, stadion Stade de France en verschillende cafés 130 doden en 368 gewonden. Zeven terroristen kwamen om. Abdeslam gooide echter zijn bomgordel in de prullenbak en vluchtte Frankrijk uit. Hij werd op 18 maart 2016 opgepakt in de Brusselse wijk Molenbeek.

Is Abdeslam al veroordeeld voor zijn rol tijdens de aanslagen in Parijs?

Nee. Nog niet. Vlak na zijn arrestatie werd hij verhoord en vertelde hij over de aanslagen en zijn rol daarin. Volgens zijn voormalig advocaat Sven Mary veranderde de houding van Abdeslam daarna. In een interview met de Volkskrant in november 2016 zegt Mary dat dit mede komt door de omstandigheden tijdens Abdelslams gevangenschap. Zo was zijn cel in Brugge vlak bij die van terrorist Mehdi Nemmouche. Die zou hem hebben toegeschreeuwd dat Abdeslam niet met de politie moet praten. Momenteel zit Abdeslam in isolement in de Parijse gevangenis Fleury. Daar wordt elke beweging die hij maakt, tot op de wc aan toe, vastgelegd op camera. „Hij is dé trofee, de enige levende man die kan boeten voor het bloedbad van 13 november 2015”, zegt Mary. „Er is sprake van mentale foltering. Waarom zou hij nog iets willen geven aan degene die hem dit aandoet? Zwijgen was niet het plan. Dit was niet de verdediging die wij voor ogen hadden. Het ergste dat er kan gebeuren is dat hij het strafproces niet haalt, zelfmoord pleegt.” Als Abdeslam later ook veroordeeld wordt voor de aanslagen in Parijs, komt hij volgens juristen nooit meer op vrije voeten.

