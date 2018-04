Vader treft overleden 15-jarige zoon aan op straat

De 15-jarige Nick Ulser uit Borght, vlakbij het Vlaams-Brabantse Grimbergen, ging op zondagavond op bezoek bij een vriend. Hij moest om 22:00 thuis zijn, maar was om half elf nog steeds niet naar zijn ouderlijk huis weder gekeerd. Nadat ook bellen en appen geen uitsluitsel gaf, besloot de vader van de tiener zelf op zoek te gaan naar zijn zoon.

Op straat trof hij hulpdiensten aan die bezig waren met een reanimatie. 'Vast een oude man, zo dacht hij', niks bleek echter minder waar. De vader herkende de schoenen van Nick. Hulp kwam voor de jonge YouTuber te laat, hij was reeds overleden. De politie is een groot onderzoek gestart, dat melden diverse Vlaamse media.

Onduidelijkheid

Het enige wat zeker is aan deze zaak, is dat de jongen aan het begin van de avond met een vriend in de buurt afsprak. Hij is echter nooit op dit adres aangekomen. Vader Kenny Ulser kreeg argwaan nadat Nick niet op tijd thuis was gekomen ondanks de avondklok. De 15-jarige jongen lag echter levenloos op straat toen hij werd aangetroffen door de autoriteiten. Dit op enkele honderden meters van zijn huis bij een paar garageboxen. De sleutels en de mobiele telefoon van de scholier werden later op de avond gevonden door de politie in een park verderop.

Het lichaam van de jongen werd op het gras rechts op de foto gevonden ©Google Maps

Misdrijf

Volgens artsen is Nick Ulser hoogstwaarschijnlijk gestorven aan een klap in zijn nek. Ook zijn elleboog was gebroken en er liep bloed uit zijn mond. De jongen is om het leven gebracht. Wat is er precies gebeurd met Nick rond elf uur zondagavond? Op die vraag probeert de politie een antwoord te krijgen door de avond van de jongen tot in detail in te onderzoeken.

Mogelijk is Ulser slachtoffer geworden van een verkeersongeval en is de chauffeur van de auto doorgereden, maar de politie houdt alle opties open. Vader Kenny Ulser doet in de Vlaamse media een emotionele oproep aan getuigen om zich te melden bij de politie als zij meer weten over het overlijden van zijn zoon.

