Tiener ernstig gewond na val uit skilift

Vader Bram Darras kreeg de schrik van zijn leven toen zijn 12-jarige dochter belde met het nieuws dat ze vastzat in de skilift, haar jongere broertje Danté was uit de lift gevallen. Danté viel van 8 meter hoogte naar beneden en brak daarbij zijn beide polsen en dijbeen. „Ik ben vooral heel erg blij dat hij nog leeft," laat zijn vader weten.

De familie Darras was op vakantie in het Franse Risoul, maar hun vakantie kreeg een abrupt einde. Danté was met zijn oudere zusje Laura op weg naar skiles. Toen ze in de lift zaten boven de 'babypiste', gingen de deuren van de lift ineens open. De 10-jarige Danté viel plotseling naar beneden. Laura was in shock, want in eerste instantie bleef haar broertje stil liggen. Ze zag haar broer in de sneeuw liggen, met zijn gezicht naar boven, maar hij bewoog niet.

Armen en benen in kreukels

Binnen korte tijd waren de hulpdiensten ter plaatste. „Er stonden vijf reddingswerkers over Danté gebogen. Zijn benen en armen lagen in kronkels, alsof ze niet van hem waren," vertelt vader Bram aan Het Laatste Nieuws. Bram was ongerust omdat het leek alsof hij bij bewustzijn was, maar hij reageerde nergens op. Eventjes dacht Bram dat zijn zoon het niet zou halen, maar toen hij op een brancard werd gelegd schreeuwde hij het ineens uit de van de pijn.

Danté Darras ligt in het ziekenhuis in het Franse Gap. Hij heeft meerdere breuken opgelopen aan zijn beide polsen en zijn dijbeen, ook heeft hij een hersenschudding. Hij heeft nog veel pijn en kan niet zonder morfinepomp. Toch heeft de tiener goede hoop. „Ik hoop dat ik snel weer kan snowboarden”, zei hij.