Ophef in de VS om tieners die condooms inhaleren

Heb jij ooit een uitgerolde condoom in je handen gehad en gedacht van: 'Goh, zou ik dit rubbertje kunnen inhaleren en vervolgens uit mijn mond kunnen halen?' Nee? Een groep tieners op sociale media denkt hier anders over. Het is de nieuwe 'challenge' genaamd de 'Condom Snorting Challenge'. Hoe gaat dit in zijn werk? Je rolt condoom uit en stopt hem al snuitend in je neus. En zoals wel vaker bij dit soort challenges op internet, is ook deze niet geheel zonder gevaar.

Rep en roer

In de video's is te zien hoe de tieners een uitgerolde condoom in hun neus stoppen en deze vervolgens proberen op te snuiten. Als ze dit lang genoeg volhouden, komt het rubbertje er weer uit in de mond. Amerikaanse media schreeuwen moord en brand over deze 'nieuwe problematische trend' die tieners massaal op sociale media delen. Vanwege de veelvoud van het delen, zou de jeugd in gevaar zijn.

Nou is het inhaleren van een condoom - zoals je misschien wel verwacht - niet risicoloos. Het voorbehoedsmiddel kan voor irritaties en blokkades van de neusholte zorgen en bovendien verstikkingen kunnen veroorzaken in de keel. Stephen Enriquez, een deskundige op het gebied pubergedrag maakt zich zorgen. „Tegenwoordig doen tieners alles voor likes, kijkers en abonnees. Hoe schokkend deze beelden ook zijn, we moeten ouders tonen wat deze jongeren online doen. Pubers zoeken wel degelijk naar dit soort challenges en zullen dit gedrag kopiëren."

Niet doen

Hoewel het niet de eerste keer is dat jongeren condooms in hun neus stoppen, is de trend volgens Amerikaanse media in de afgelopen paar dagen meer waargenomen op YouTube, Instagram en Snapchat. De condom snort challenge lijkt de opvolger te zijn van de tide pod challenge die begin dit jaar voor ophef zorgde. Bij deze challenge gingen sommige Amerikaanse jongeren over op het opeten van een vaatwastablet.

Hoe het smaakte? Vies. En wat adviseerden gezondheidsprofessionals? Niet doen. Toch gaven sommigen hier geen gehoor aan. 142 Amerikanen meldden zich in januari met vergiftigingsverschijnselen nadat ze wascapsules hadden verorberd.

Om een lang verhaal kort te maken; stop geen condoom in je neus om deze vervolgens te inhaleren. Je kan zo'n rubbertje beter op een andere manier gebruiken die bovendien minder schadelijk is voor de gezondheid. Of natuurlijk gewoon waarvoor ze bedoeld zijn. Charles Darwin zal trots op je zijn.

