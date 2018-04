Nieuwe NASA-telescoop zoekt naar buitenaards leven

Nu Donald Trump het vliegdekschip Harry S. Truman naar de Middellandse Zee heeft gestuurd, komen de militaire actie van de Verenigde Staten onder een nog groter vergrootglas te liggen. Volgens de marine is de operatie onderdeel van ‘de rotatie van het bewaken van internationale wateren’, maar het valt wel samen met de steeds hoger oplopende spanning tussen Amerika en Syrië.

Na de gifgasaanval in Douma zei Trump dat Syrië kan rekenen op een krachtige reactie met nieuwe en slimme raketten. Vervolgens reageerde de Russische president Vladimir Poetin – bondgenoot van de Syrische leider Bashar al-Assad – met de dreiging alle Amerikaanse raketten neer te zullen halen.

Spierballentaal

Het is de spierballentaal die vergelijkbaar is met de ruzie tussen Trump en de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un, waarbij werd gedreigd met waterstofbommen en totale vernietiging. Er gebeurde uiteindelijk niets. „Maar nu is het een kwestie van tijd voordat de Verenigde Staten militair in actie komen”, zegt Amerikadeskundige Victor Vlam. „Trump en Poetin zijn in een ongelooflijk tempo uit elkaar gegroeid. Het zit in het karakter van beide leiders dat ze willen laten zien wie de machtigste is.”

Poetin beweerde vorig maand, vlak voordat hij werd herkozen als president, dat Rusland over nieuwe raketten beschikt, die niet te traceren zijn door antiraketsystemen. Ook zei hij drones te testen die onder water kernwapens kunnen vervoeren. „Het klopt dat Rusland de afgelopen tien jaar enorm heeft geïnvesteerd in de verbetering van de militaire industrie”, aldus Ruslandkenner Marie-Thérèse ter Haar. „Dat was niet alleen een reactie op het verouderde materieel, maar ook op de enorme hoeveelheid militaire bases van Amerika in Europa. Poetin heeft op dat gebied een enorme inhaalslag gemaakt. Maar de VS is op dat gebied nog altijd de leidende macht.”

Precisie

Vlam sluit zich daarbij aan. „Ik denk dat beide landen elkaar qua aantallen wapens niet veel meer ontlopen, maar Amerika loopt ver voorop als het gaat om militaire technologieën. Uiteindelijk gaat het erom wat de kracht en precisie van een wapen is. Daarin is de VS sterker dan Rusland, dat desondanks heeft gezegd dat het niet alleen Amerikaanse raketten zal neerhalen, maar ook de locaties vanwaar ze worden afgeschoten onder vuur zal nemen. Al lijkt het mij sterk dat ze dat daadwerkelijk gaan doen, want dan loopt het écht heel erg uit de hand.”

Ook Ter Haar houdt wat dat betreft haar hart vast. „Geloof me, Poetin is veel milder dan wij in het westen allemaal denken. Maar als Trump zijn ‘mooie en slimme’ raketten daadwerkelijk afvuurt, eist Poetins achterban dat hij hard optreedt. Dan zal Rusland er alles aan doen om duidelijk te maken: tot hier en niet verder. Ik maak me al een tijd zorgen dat het misgaat en tot nu toe is er niets gebeurd, maar ik zie de situatie wel jaarlijks erger en erger worden. Ook de gewone Rus wil niet dat Amerika in Syrië ingrijpt zoals in Irak en Libië, zonder dat er een plan B is. Ze weten heus dat Assad geen lieverdje is, maar zonder plan B zal het alleen maar een groter wespennest worden en de wereld in de rest van de wereld nog meer toenemen. Daarom ben ik er nu van overtuigd dat het tot een militaire confrontatie komt tussen Rusland en de VS. En dan moeten we zeer huiverig zijn voor de gevolgen.”

Voor een Derde Wereldoorlog hoeven we niet te vrezen, zegt Vlam. „Dat gaat gelukkig nog veel te ver. Maar het is duidelijk dat de onvrede in beide kampen steeds groter wordt en dat het meer is dan alleen spierballentaal.”

