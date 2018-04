Metoo kan het voor Bill Cosby lastiger maken

Rechtszaak tegen Bill Cosby, voormalig tv-icoon, begint maandag opnieuw.

Bill Cosby (80) moet vanaf maandag opnieuw voorkomen nadat de rechtszaak tegen de Amerikaanse acteur en komiek in juni door de rechter nietig werd verklaard. Juryleden kwamen er na tientallen uren beraadslaging niet uit. Na een selectieproces zitten nieuwe juryleden klaar. Reden om het geheugen weer even op te frissen in vijf vragen en antwoorden.

Familie Huxtable

Wie is Bill Cosby ook al weer?

Lees verder na deze advertentie Add Arrow

Hij begon met stand-up komedie in Hungry i in San Francisco. Hierna lukte het Cosby om een hoofdrol te bemachtigen in de tv-show I Spy in de jaren ‘60. Een eigen sitcom The Bill Cosby Show volgde. We kennen hem vooral van The Cosby Show met de familie Huxtable, niet te verwarren met zijn eerdergenoemde sitcom die na twee seizoenen eindigde. Het verhaal van de familie Huxtable werd zo geschreven dat het veel leek op het verhaal van Bill Cosby en zijn vrouw Camilla Hanks. Cosby gaf de schrijvers graag ideeën mee, die veelal werden gebruikt. Hij had een entertainmentcarrière van meer dan vijftig jaar. Nadat er in 2014 beschuldigingen kwamen van seksueel geweld, was het met de carrière gedaan.

Zestig beschuldigingen

Waarom is er een rechtszaak tegen hem?

Meer dan zestig vrouwen beschuldigen Bill Cosby van seksueel geweld, verkrachting, door drugs gefaciliteerde aanranding, seksueel misbruik van kinderen en seksueel wangedrag. De eerste beschuldigingen dateren van tientallen jaren geleden. De meeste zaken zijn inmiddels verjaard. Alleen bij Andrea Constand was dit niet het geval. De Canadese beschuldigde hem in 2004 ervan haar gedrogeerd te hebben en seksueel te hebben aangevallen toen ze twee jaar eerder bij hem thuis was. Volgens Cosby had hij juist instemming gekregen van Constand. Cosby staat nu dus terecht voor deze beschuldigingen.

Beeld van The Bill Cosby Show uit 1984. / ANP

Hoe past de #MeToo-beweging hiertussen?

De #MeToo-beweging begon haar opmars afgelopen oktober. Actrice Alyssa Milano begon met deze hashtag op Twitter nadat er vrouwen naar buiten kwamen met beschuldigingen jegens filmproducent Harvey Weinstein. Sindsdien zijn steeds meer vrouwen en mannen onder de hashtag naar voren gekomen met beschuldigingen. Deze prominente beweging kan nadelig werken voor Cosby omdat de jury daardoor anders naar de zaak kan kijken.

Cosby's tv-vrouw

Zijn er complottheorieën omtrent de val van Bill Cosby?

Nogal. Op het internet zijn verschillende complottheorieën te vinden. De twee meest indrukwekkende die rondcirculeren op internet zijn die van Phylicia Rashad, de tv-vrouw van Cosby in de The Cosby Show, en van een ex-lid van het geheime genootschap Illuminatie.

Volgens Rashad is er sprake van een vernietiging van een erfenis. Ze weet niet waarom of wie het doet, maar is er wel van overtuigd dat iemand Cosby van de buis wil houden. Rashad zegt dat dit heeft gewerkt, want al zijn contracten zijn opgezegd.

Opkopen zender NBC

De complottheorie van een ex-Illuminatielid spant de kroon op internet. Er zijn talloze artikelen te vinden en video’s te bekijken op YouTube over deze complottheorie. Wat wel opvallend is: zijn of haar identiteit is anoniem. Volgens de theorie zijn aan slachtoffers grote bedragen betaald om Cosby te beschuldigingen. Waarom ze dat deden? Omdat Cosby bezig was om de NBC, een televisienetwerk in Amerika, te kopen van General Electric Company. De anonieme persoon zegt dat de leider van de Illuminatie NBC beheert. Hij zat er niet op te wachten om zijn macht te verliezen.

Er zijn nog talloze andere theorieën te vinden op internet. De mensen die met theorieën komen worden ook wel The Cosby Truthers genoemd.

Meer troeven in rechtszaak

Hoe gaat het nu verder?

Vanaf vandaag zullen rechters zich over het vervolg van de zaak buigen. Ditmaal worden er wel getuigenissen toegestaan van andere vrouwen die hem beschuldigen. Naast Contand zullen nu ook vijf anderen in de rechtbank hun verhaal doen. Een van hen is voormalig supermodel Janice Dickinson.

Het team van Constand is niet de enige die meer troeven heeft gekregen, zo ook het team van Cosby. Hij mag een getuige oproepen die in de vorige zaak is geweigerd. Ook mag hij een bewijs dat Constand geld van hem aannam, opnemen in de verdediging.

De rechter verwacht dat de zaak ongeveer een maand zal duren. De juryleden zullen volledig afgeschermd worden van de buitenwereld om beïnvloeding te voorkomen.

Foutje gezien? Mail ons, we zijn je dankbaar