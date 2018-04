'Familie Hart reed niet per ongeluk van klif'

Op 26 maart werd onderaan een klif in Californië een SUV gevonden. In het verongelukte voertuig trof de politie de lichamen van Jennifer en Sarah Hart, beiden hadden de crash niet overleefd. Iets verderop vond de politie de lichamen van drie van hun zes adoptiekinderen: de 19-jarige Markis, 14-jarige Jeremiah en 14-jarige Abigail.

De drie andere kinderen - Devonte van 15, Hannah van 16 en de 12-jarige Sierra - worden nog vermist. Woensdag ging de zoektocht naar deze kinderen verder. Maar liefst tachtig mensen zijn op de been om aanwijzingen te vinden in de omgeving van de auto, schrijft CNN.

Mysterieus

De crash was vanaf het begin mysterieus en wordt nu officieel een misdaad genoemd door de politie. Zij gaan er niet meer vanuit dat de auto per ongeluk van de klif is gereden, onder andere omdat er geen remsporen bovenaan de klif gevonden zijn. Uit gegevens van de airbag blijkt dat de auto bovenaan gestopt is, waarschijnlijk om het mooie uitzicht te bekijken. Daarna is er gas gegeven en van de weg af gestuurd.

Jennifer en Sarah Hart droegen gordels, de kinderen opvallend genoeg niet. Dat de politie er vanuit gaat dat het hier niet om een ongeluk gaat, lijkt niet zo gek. De familie Hart is vaker in opspraak gekomen. In 2010 gaf Sarah Hart in de rechtbank toe schuldig te zijn aan huiselijk geweld ten opzichte van één van haar kinderen. Het kind vertelde op de basisschool dat hij of zij last had van zijn/haar buik en rug en de juf ontdekte toen allerlei blauwe plekken.

Verhuizing

Sarah vertelde de rechter dat ze haar kind over de badrand had gelegd en vervolgens had geslagen vanwege het gedrag van het kind. Ze kreeg een taakstraf. Zo'n tien maanden geleden verhuisde de familie naar een nieuwe buurt, waar het de buren opviel dat zij een erg teruggetrokken bestaan leidden. De kinderen kregen thuis les en speelden amper buiten.

Buurman Bruce DeKalb zou volgens CNN van Devonte en één van zijn zussen hebben gehoord dat ze werden mishandeld thuis. Hij kan herinneren dat één van de meisjes een keer op zijn stoep stond: „Eén van de meisjes stond een keer om half twee 's nachts voor onze deur. Ze zei dat ze hulp nodig had, dat haar ouders haar niet goed behandelden en dat ze wilde dat wij haar beschermden."

Alles leek normaal

„We gingen naar haar ouders. De volgende ochtend kwam ik terug om het een en ander te checken, maar alles leek normaal en toen hebben we het maar gelaten." In 2014 werd Devonte beroemd nadat een foto van hem de hele wereld over ging. Op dat moment was in Amerika veel ophef over de relaties tussen gekleurde mensen en witte politieagenten. Op de foto knuffelt Devonte een agent. Volgens sommigen is de foto in scene gezet om dit debat te voeren.

In Amerika is veel ophef over de crash van de familie. Mensen verwijten instanties dat zij veel beter in de gaten gehouden hadden moeten worden. Op Twitter verklaart onderzoeksjournalist Sarah Roth echter dat het niet zo simpel is als het lijkt.

