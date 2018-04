'Engelse scholen halen analoge klokken van de muren'

‘Duikbootmoordenaar’ Peter Madsen heeft levenslang gekregen voor de moord op de Zweedse journaliste Kim Wall.

Wat is er precies gebeurd?

Kim Wall benadert Peter Madsen in de zomer van 2017 voor een reportage. De Zweedse journaliste vraagt of ze mee mag met een tocht in de UC3 Nautilus, de zelfgebouwde onderzeeër van de Deense uitvinder. Op 10 augustus 2017 vertrekt het duo uit Kopenhagen. Een dag later zinkt de UC3 Nautilis in de Baai van Køge. Madsen wordt gered, maar van Wall ontbreekt ieder spoor. In eerste instantie wordt Madsen verdacht van dood door nalatigheid. Over de dood van Wall legt hij tegenstrijdige en warrige verklaringen af. In eerste instantie zegt de uitvinder dat hij Wall aan land heeft gezet op Refshaleøen, een eilandje bij Kopenhagen waar Wall woonde. Later verklaart Madsen dat Wall door een ongeluk om het leven kwam en dat hij haar lichaam een zeemansgraf heeft gegeven.

Maar dat klopte niet?

Nee. Dat Madsen’s verhaal niet klopt, wordt duidelijk als een gedeelte van Walls verminkte lichaam op 20 augustus wordt gevonden. Madsen wordt vanaf nu verdacht van dood door schuld, doodslag of moord. Twee weken na de vondst verklaart Madsen dat ‘een zwaar luik op het hoofd van Wall viel’. Dit strookt niet met het feit dat het lichaam van Wall meerdere steekwonden heeft. Op 7 oktober vindt de politie het hoofd en benen van Wall. Op haar schedel zitten geen breuken. Het hoofd en de benen worden gevonden in plastic zakken waarin ook een mes zit. De zakken zijn verzwaard met stukken metaal om ze te laten zinken. Op 30 oktober geeft Madsen opnieuw een andere verklaring af. Nu zou Wall zijn omgekomen door koolstofmonoxidevergiftiging.

Een typisch geval van een doorgedraaide professor dus?

Nogal ja. Zo woont hij in zijn duikboot, waarin hij zich soms wekenlang afsluit voor de buitenwereld. Maar Madsen is ook briljant. Naast de UC3 Nautilus, die hij voor het eerst in 2008 te water laat en waardoor hij bekend wordt, ontwerpt Madsen ook twee kleinere duikboten, de UC1 Freya en UC2 Kraka. Verder houdt Madsen zich bezig met ruimtevaarttechnologie. Op dit gebied ontvangt hij in 2010, 2013 en 2014 diverse prestigieuze prijzen.

Maar wat is zijn andere, duistere kant?

Madsen is een zeer opvliegende man. Hij wordt uitgekotst door andere Deense raketbouwers met wie hij in 2008 Copenhagen Suborbitals opricht. Hij stapt daarom in 2014 uit deze organisatie om vervolgens zijn eigen Rocket Madsen Space Lab op te richten. Ook heeft Madsen gewelddadige seksuele fantasieën. Volgens twee ex-vriendinnen heeft Madsen grote belangstelling voor alles wat met martelen te maken heeft. De avond voordat de uitvinder met Wall het ruime sop kiest, zoekt hij volgens de openbaar aanklager op internet de zoekwoorden ‘onthoofden’, ‘meisje’, ‘doodsangst’. Madsen bekijkt ook een video waarbij de keel van een vrouw wordt afgesneden. Als Wall aan boord komt, liggen er al een zaag en andere instrumenten klaar voor zijn gruwelijke fantasie.

Nu heeft Madsen dus levenslang. Heeft hij spijt betuigt?

Madsen zei op het allerlaatste moment tijdens het proces - dat op 8 maart dit jaar begon in Kopenhagen - dat het hem ‘zeer, zeer, zeer spijt’ wat er was gebeurd. Maar de moord op Wall blijft hij ontkennen. Walls familie heeft een fonds opgezet om jonge vrouwelijke journalisten te stimuleren belangrijke verhalen te schrijven. „Het moet dáárover gaan en niet over dat alles eindigde die nacht in de duikboot”, aldus moeder Ingrid Wall.

Foutje gezien? Mail ons, we zijn je dankbaar