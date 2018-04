Auto achterlaten in garage kost vrouw 28.000 euro

Bizarre beelden uit Brazilië. Hoewel The Passion bij ons zonder ongewenste inmenging van het publiek was, is dit in het Zuid-Amerikaanse land tijdens een toneelstuk helemaal anders gegaan.

Een man sprong het podium op toen Jezus Christus door zijn beul aan het kruis genageld werd. En hij was niet ongewapend. Hij ging de acteur met een helm te lijf. Dit meldt The Sun. In de onderstaande video is het incident te zien na 50 seconden.

Jezus redden

De man had een nobel doel met zijn onbesuisde actie; hij wilde Jezus niet laten sterven en besloot daarom de acteurs op het podium te lijf te gaan. Tijdens deze aanval schreeuwde hij in het Portugees: „Ik laat Jezus niet sterven!"

Het bizarre voorval vond plaats in Nova Hart in het zuiden van Brazilië. In het centrum van de stad werd het verhaal over de lijdensweg van Jezus Christus opgevoerd. Toen het stuk bijna was afgelopen, kwam de man het podium op en ging hij de Romeinse soldaat te lijf met een motorhelm.

Ongeveer 1000 mensen zagen het incident gebeuren. „De onbekende man hield zich op vlak voor het podium. Niemand in het publiek kon voorspellen wat hij van plan was", aldus een ooggetuige.

Na een handgemeen keerde de rust weder. Het toneelstuk werd, nadat de liefhebber van de messias werd afgevoerd, alsnog tot het einde uitgespeeld. Helaas heeft deze Braziliaan de Zoon van God niet kunnen redden van zijn onvermijdelijke noodlot op Goede Vrijdag.