Amerikaans dorp wanhopig om gestrand stronttransport

De inwoners van Parrish, een afgelegen dorp in de Amerikaanse staat Alabama, zitten letterlijk met shit opgescheept. Al bijna twee maanden lang hebben zij last van de stank uit een goederentrein. De 252 wagons bevatten maar liefst 4535 ton menselijke uitwerpselen. En dit heeft behoorlijke consequenties voor de leefbaarheid in het normaal zo rustige dorp.

Parrish gaat gebukt onder een verschrikkelijke meurgeur die doet denken aan rottende lijken. Inwoners zijn wanhopig en een oplossing is nog niet in zicht. De reden van deze opstopping is een juridisch conflict.

'God sta ons bij'

Burgemeester Heather Hall van Parrish doet alles wat ze kan om de fecesvracht uit haar woonplaats vandaan te halen. „God sta ons bij als het straks warm wordt. Het is zo frustrerend," vertelt Hall nadat ze de stinkende zaak aankaartte bij de gouverneur en andere hoogwaardigheidsbekleders van de staat Alabama. „Ze proberen een oplossing te zoeken maar dit zeggen ze al weken. En er is nog steeds geen oplossing."

Volgens de burgemeester beheerst de onwelriekende odeur het volledige leven in het dorp met 982 inwoners. Het rangeerterrein met de wagons is gelegen op een steenworp afstand van een aantal sportvelden. Parrish maar een klein dorp en overal is de stank te ruiken. „Het beinvloed onze kwaliteit van leven. Ramen en deuren moeten gesloten blijven en kinderen kunnen niet buitenspelen De stank wordt vermoedelijk nog een stuk erger wanneer de temperaturen gaan stijgen", aldus de verontruste burgemeester tegen CNN.

Een oplossing voor het probleem is nog niet in zicht. „Er wordt al twee maanden tegen ons gezegd dat het probleem bijna is opgelost." Deze stinkende zaak zit echter juridisch vrij gecompliceerd in elkaar.

Biomassa

Hoe kan dit? Afvalverwerkers in New York en New Jersey maakten eind vorig jaar een deal met Big Sky Environmental, een vuilnisbelt in het naburige Adamsville in Alabama die in particulier bezit is. Toen in januari de inwoners van West-Jefferson, een andere stad in de buurt, echter lucht kregen van het plan om de tonnen biomassa bij hun in de buurt op te slaan, klaagden zij Big Sky aan.

Deze rechtszaak werd gewonnen door de inwoners van West-Jefferson. Maar het transport ging door en belandde in Parrish. Omdat hier geen beperkingen op het gebied van opslag zijn, kon de drap hier tijdelijk worden ondergebracht. Sindsdien is er geen schot meer in de zaak gekomen. Deze 'tijdelijke opslag' van het excrementenkonvooi duurt inmiddels al twee maanden.

