66% van Amerikaanse millennials kent Auschwitz niet

Al meer dan zeventig jaar is 'never forget' de strijdkreet van the Holocaust remembrance movement, oftewel de beweging die de nagedachtenis van de Holocaust in leven wil houden. Die slogan lijkt niet te zijn doorgekomen in Amerika. Veel jongeren weten daar niet eens wat de Holocaust is.

Uit een onderzoek van Claims Conference blijkt dat de kennis van Amerikaanse millennials over de Holocaust opvallend slecht is. Zij melden op hun website dat er tijdens de Holocast meer dan 40.000 kampen en ghetto's waren, 49 procent van de millennials kon er geen één noemen. Ook Auschwitz niet. 66 procent van de mensen tussen de 18 en 34 jaar konden niet vertellen wat Auschwitz was.

Twee miljoen

31 procent van de Amerikanen en 41 procent van de millennials denkt dat er minder dan twee miljoen Joden zijn omgekomen in deze periode. Het echte dodental ligt ongeveer rond de zes miljoen. „Hoe langer het geleden is, hoe minder prominent het wordt als onderwerp waar mensen over praten of nadenken" zegt Matthew Bronfman tegen The New York Times. Bronfman is lid van de Claims Conference, de uitvoerders van het onderzoek. „Als je nog een generatie wacht voor je actie onderneemt, lopen we echt achter de feiten aan."

De man wil dat de Holocaust prominenter onder de aandacht wordt gebracht van jongeren en Amerikanen in het algemeen. Gek genoeg zijn de respondenten van het onderzoek het daar wel mee eens. Maar liefst 93 procent vulde in dat zij vinden dat de Holocaust onderdeel moet zijn van de lesstof op scholen. Ook het ontkennen van de Holocaust gebeurt amper in Amerika, 96 gelooft dat het echt is.

„Het probleem is ook niet dat mensen het ontkennen, maar ze vergeten het" zegt Greg Schneider, vice-president van de Claims Conference. „Mensen kennen de details niet meer, maar vinden het wel belangrijk. Dat is erg bemoedigend." Voor het onderzoek vulden 1350 Amerikanen een enquête in.

