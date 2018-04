42 Britse bedrijven doen wegwerpplastic in de ban

Twaalf moorden en ten minste vijftig verkrachtingen in tien verschillende Amerikaanse gebieden. Dat staat er op de teller van de beruchte crimineel die bekend staat als 'Golden State Killer'. Jarenlang ging een onbekende man achter deze naam schuil en werd hij bijna een mythe, maar dinsdag kwam daar - na meer dan veertig jaar - een einde aan.

Toen pakte de politie in Sacramento namelijk de 72-jarige Joseph James DeAngelo's op. Volgens zijn buren was hij altijd al een beetje een vreemde eend in de bijt, schrijft CNN. Hij kon ineens heel boos worden als mensen 'te vroeg' het gras gingen maaien, of als iemand te dicht bij zijn hek kwam, maar het gedrag van de man was ook weer niet zó vreemd dat zij de politie erbij haalden.

Beruchte moordenaar

De gesloten man die niet veel met zijn buren te maken wilde hebben, werd niet gezien als mogelijk beruchte moordenaar en verkrachter. Toch is hij het volgens de Amerikaanse politie wel. In de jaren zeventig en tachtig werd Californië geteisterd door een seriemoordenaar en verkrachter. Iedere keer kwamen de (overlevende) slachtoffers met hetzelfde verhaal.

Handen en voeten van de verkrachtingsslachtoffers werden iedere keer op dezelfde manier vastgebonden. Met een speciale knoop die volgens experts relatief veel tijd kost. Je zou iemand veel gemakkelijker vast kunnen binden, maar deze onbekende aanvaller had een duidelijke stijl. De politie startte een uitgebreid onderzoek, maar ze hadden nooit verwacht dat het veertig jaar zou gaan duren. Volgens openbaar aanklager Anne Marie Schubert zochten ze echt naar een speld in een hooiberg, maar ze wisten wel dat de speld in de hooiberg zat, dus opgeven was geen optie.

DNA

Alhoewel de politie niet prijsgeeft hoe ze nu ineens bij DeAngelo terecht kwamen, is wel bekend dat DNA uit zijn huis is genomen en is vergeleken met DNA van de openstaande zaken. Het was een match en de man werd direct opgepakt, niet ver van de locaties waar een aantal misdaden van de 'Golden State Killer' zijn gepleegd. Agenten klopten niet bij de man aan om hem te arresteren. Ze stonden met een goed uitgerust team te wachten tot hij naar buiten kwam en dwongen hem zo mee te gaan. De 72-jarige man was overrompeld.

Op dit moment wordt nog gekeken aan welke moorden en verkrachtingen de man allemaal gelinkt kan worden, maar vrijdag staat hij in ieder geval terecht voor de moord op Katie en Brian Maggiore in 1978. Andere 'counties', oftewel politiegebieden in Amerika, klagen hem aan voor andere moorden die zijn gepleegd in hun omgeving.

Zelf agent

Extra opvallend aan deze zaak is dat Joseph DeAngelo zelf zes jaar als agent heeft gewerkt tussen 1973 en 1979. Hij werd ontslagen omdat hij een bepaald honden afweermiddel stal uit een winkel. Scott Jones, politiechef van Sacramento, zegt dat het goed mogelijk is dat de man ook tijdens zijn dienstperiode ernstige misdrijven pleegde. Het maakt de politie extra fanatiek om deze zaak tot op de bodem uit te zoeken.

Meer dan veertig jaar is de politie bezig geweest met deze zaak. In die tijd werd er niemand opgepakt. Veel slachtoffers konden niets navertellen. Degenen die dat wel konden, zagen weinig van hun aanvaller. De man droeg namelijk een ski-masker of bivakmuts. Wel nam hij zogenaamde 'souvenirs' of 'trofeeën' mee van zijn slachtoffers. Van rijbewijzen tot kettinkjes, als het maar persoonlijk was. De politie jaagde op deze spullen, want als ze die zouden vinden, zouden ze de dader hebben. Het is niet duidelijk of deze spullen in het huis van Joseph DeAngelo zijn aangetroffen.

Veel aandacht

Over de 'Golden State Killer' is een boek geschreven en een serie gemaakt. In 2016 loofde de FBI nog 50.000 dollar uit aan de persoon die meer informatie zou hebben over de dader. Het leverde niet genoeg op om iemand te arresteren. Twee jaar later is dat wel gebeurd, met behulp van de nieuwste DNA-technieken. Rechercheur Paul Belli is daar ontzettend blij mee en zegt: „Deze persoon heeft ontzettend veel levens verwoest en moet daarvoor boeten."

