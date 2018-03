Vrouw speelt fluit tijdens hersenoperatie

Een Amerikaanse vruchtbaarheidskliniek heeft een wel heel pijnlijk mailtje de deur uit moeten doen. Daar zijn namelijk alle 4000 eicellen en embryo’s die in een vriestank opgeslagen lagen verloren gegaan.

Alarm

Het alarmsysteem dat had moeten waarschuwen voor temperatuurwisselingen in de opslagtank, werkte niet, schrijft NOS. In een excuusbrief van de kliniek in Cleveland schrijven zij: „We weten niet wie dat heeft gedaan en wanneer, maar het lijkt erop dat het al een tijdje uit stond.”

De mensen die hier in behandeling waren krijgen de welgemeende excuses van de kliniek. Een advocaat die hen vertegenwoordigt zegt dat sommigen ontzettend boos en anderen juist verslagen zijn. Je komt bij zo’n kliniek namelijk alleen terecht als je al jaren probeert kinderen te krijgen. In dit geval zou het ook gaan om vrouwen die hun eicellen lieten invriezen omdat ze bijvoorbeeld chemotherapie moesten ondergaan. Deze behandeling kan de vrouwen onvruchtbaar maken, dus bewaren zij wat eicellen buiten het lichaam. In totaal zouden er 950 gedupeerden zijn.

Gratis ivf

De tank had al langere tijd problemen. Het systeem dat ervoor moet zorgen dat er genoeg stikstof in de tank aanwezig is, was kapot. De stikstof werd daardoor met de hand bijgevuld. Het zou dus kunnen zijn dat er te weinig stikstof is bijgevuld voor het weekend. Door deze problemen wilde het personeel de eicellen en embryo’s juist gaan overplaatsen. Daarvoor is het nu te laat.

Ter compensatie biedt de kliniek gedupeerden nu een gratis ivf-behandeling aan. Ivf wordt ook wel reageerbuisbevruchting genoemd en is kortgezegd de bevruchting van eicellen buiten het lichaam. Ook krijgen zij emotionele en medische bijstand. Ondertussen zijn er 22 klachten ingediend tegen de overkoepelende organisatie waar de kliniek onder valt.

Een vrouw die twee embryo’s in de kliniek had laten invriezen zegt dat er financieel niets te winnen valt, je kunt nu eenmaal geen prijskaartjes aan een embryo of eicel hangen. Ze hoopte haar dochter nog een broertje of zusje te geven, maar dat gaat helaas niet meer door. „Ik hoop dat niemand in de toekomst hoeft mee te maken wat ons nu is overkomen” zegt zij.

