Rusland reageert met uitzetting 60 diplomaten VS

Een groep dierenactivisten plande een protest voor een restaurant in Toronto. Het mikpunt was Antler Kitchen & Bar. Deze accommodatie werd door de activisten gehekeld vanwege hun menukaart met daarop gerechten als foie gras en wild dat in gevangenschap wordt grootgebracht. Zo gezegd zo gedaan; spandoeken met 'moordenaars' werden van stal gehaald en activisten verzamelden zich vorige week voor het restaurant en schreeuwden leuzen als 'Jij hebt bloed aan je handen!'.

Alles goed en wel tot het tegenprotest zich meldde. De chef van het restaurant ging voor het raam, onder toeziend oog van de betogers, een rauwe hertenpoot met een mes in stukken snijden. Dit tot grote ontsteltenis van de dierenactivisten. Zij filmden het voorval, maar dit filmpje werd nadat de hype groter werd van Facebook gehaald.

Tegenprotest

Dit was niet de eerste keer dat de dierenactivisten hun ongenoegen uitten jegens Antler Kitchen, het was hiervoor al minstens vier keer raak. De protesten tegen het restaurant begonnen bescheiden maar zwollen aan. Betogers namen megafoon's mee tijdens de openingstijden en de klanten begonnen er last van te krijgen. De fervent jager en kok was de beschuldigingen aan zijn adres beu.

Micheal - what's in the name - Hunter, de chef en mede-eigenaar van het restaurant, wilde op deze wijze een ludiek statement tegen het protest maken. De video, die werd gemaakt door een van de betogers, heeft veel aandacht getrokken en ging viraal op sociale media. Voor de activisten is het snijdende tegengeluid niet zonder gevolgen gebleken. Sommigen van hen hebben volgens lokale media nog dagenlang last gehad van het traumatiserende aanzicht van de kok met het mes die het vlees in stukjes sneed.

De bron van het conflict was de menukaart. Het restaurant wilde ingaan op het verzoek om de vegetarische opties zoals paddestoelen en zoete aardappelen nadrukkelijker te presenteren. Maar dit was volgens de activisten niet genoeg, zij wilden dat al het vlees van de kaart verdween.

„Ik voelde me hulpeloos", vertelde Hunter aan de Globe and Mail. „Ik hoopte dat het wel zou overwaaien, maar dat gebeurde niet." Zijn tegenprotest verduidelijkte hij als volgt. „Dit is waar we voor staan en wat we doen, deze activisten kwetsen mij, dus dan kwets ik hen terug. Dus pakte ik een hertenpoot om deze voor consumptie in stukken te snijden."