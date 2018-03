Meerdere doden na instorten voetgangersbrug Miami

Een biologiedocent in de Amerikaanse staat Idaho zou voor een volle klas een jong hondje aan een bijtschildpad hebben gevoerd. Een dierenactivist ving dit op en besloot aangifte van dierenmishandeling te doen tegen de docent. De docent is zich echter van geen kwaad bewust. Het zou gaan om een puppy met ernstige gezondheidsproblemen die sowieso al niet lang meer te leven had. Het schooldistrict en de autoriteiten zijn begonnen aan een onderzoek naar het incident dat vorige week zou hebben plaatsgevonden.

Schildpad bijt hond

Dierenactivist Jill Parrish vindt de actie absoluut niet door de beugel kunnen en deed aangifte tegen de leraar. „Kinderen van 10/11 jaar oud laten toezien hoe een onschuldig hondje piepend wordt gevoerd aan een reptiel is sadistisch en gestoord.” Este Hull is een leerling van de school waar het allemaal gebeurde. „Ik heb weleens vernomen dat hij muizen en vogels aan zijn dieren voerde. Naast een bijtschildpad had de leraar ook een slang. Gelukkig voerde hij wel een puppy die sowieso al dood zou gaan en niet een gezonde”, vertelde het meisje aan de camera's van Fox News.

Een paar ouders delen de visie van de leerling en nemen het voor de docent op. „Het was een misvormd dier dat sowieso al niet lang meer te leven had, de leerlingen kregen gewoon te zien hoe de natuur werkt”, zegt een van hen. Een ander noemt de docent de allerbeste biologieleraar die er op Preston Junior High werkzaam is.

De politie gaat onderzoek doen naar het incident. „We gaan de feiten verzamelen en dragen onze bevindingen over aan de aanklager. Hij is degene die bepaalt of er een wet is overtreden.” De reptieldocent mag zolang het onderzoek loopt gewoon aan het werk blijven. Preston Junior High zal meewerken aan het onderzoek en passende maatregelen treffen als er inderdaad blijkt dat er grenzen zijn overschreden. Nadere details over het voorval zijn niet bekendgemaakt in het belang van het onderzoek.

Bijtschildpadden

Hoewel de meeste schildpadden vriendelijke herbivoren zijn, geldt dit voor de familie van de bijtschildpadden niet. De bijtschildpad staat bekend als een vrij agressieve soort die bovendien omnivoor is. Het dier is een echt vuilnisvat en eet alles wat in zijn bek past. Zo ook kleine hondjes.

De beet van een bijtschildpad is uitzonderlijk krachtig. In de VS, waar het reptiel van nature voorkomt, worden jaarlijks meerdere incidenten gemeld van afgehapte vingers. De schildpad wordt ook door vissers gevreesd. Wanneer het beest per ongeluk wordt binnengehaald, zal hij, in tegenstelling tot veel andere dieren, gaan vechten voor zijn vrijheid. En dit gaat er absoluut niet zachtzinnig aan toe.

Bijtschildpadden worden geregeld als huisdier gehouden. Hier zijn ook in Nederland geen wettelijke beperkingen tegen. Toch vereist het onderhoud van dit reptiel wel enige kennis. Door hun temperamentvolle aard en krachtige beet zijn de beesten allerminst aaibaar. Daarnaast worden ze redelijk groot voor een standaard terrarium. Hierdoor worden veel bijtschildpadden gedumpt in de natuur en vormen ze soms een bedreiging voor de aanwezige flora en fauna. Illegaal vrijgelaten bijtschildpadden worden dan ook door natuurorganisaties aangemerkt als een ongewenste exoot.

