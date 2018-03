Media delen berichten van slachtoffers na brand

De March for Our Lives, de protestmars tegen de Amerikaanse wapenwet van afgelopen zaterdag, bracht ten minste 1,2 miljoen mensen op de been.

Onderzoekers Erica Chenoweth en Jeremy Pressman hebben een schatting gemaakt van het aantal demonstranten dat in de VS de straat opging. Zij gokken dat er in de hele VS ongeveer 450 demonstraties zijn georganiseerd.

Honderdduizenden mensen

Voor de helft van deze marsen, kunnen de onderzoekers een schatting maken. De grootste protestmars vond plaats in Washington, DC. Er is onzekerheid over het precieze aantal demonstranten dat meeliep, ergens tussen de 200.000 en 800.000 mensen zouden hier op de been zijn geweest.

Dat eerste aantal is een schatting van Digital Design & Imaging Service, een bedrijf dat op basis van luchtfoto’s de grootte van menigten kan berekenen. Het aantal van 800.000 protestanten in Washington is een schatting van de organisatoren.

Schietpartij

De March for Our Lives is een van van de grootste demonstraties van jonge mensen sinds de Vietnamoorlog, weet Associated Press. Zaterdag uitten in de VS voornamelijk jonge mensen hun frustraties over de wapenwet. De direct aanleiding was de schietpartij op een middelbare school in Parkland, Florida in februari. Hierbij vielen zeventien doden.

Ook in de rest van de wereld liepen mensen de March for Our Lives. In Amsterdam was er op het Museumplein een demonstratie tegen wapengeweld.

