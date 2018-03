Lidl gaat BMW's verkopen

De Amerikaanse scholiere Emma González overleefde het bloedbad op een school in Florida eerder dit jaar en zet zich nu vol overgave in voor de strijd tegen vuurwapens.

,,Zes minuten en 20 seconden met een AR-15 en mijn vriendin Carmen zou nooit meer tegen me klagen over haar piano-oefeningen...” Met deze woorden begon de 17-jarige Emma Gonzáles dit weekend in Washington haar speech tijdens March of Our Lives, de wereldwijde demonstratie tegen vuurwapengeweld.

Emma, overlevende van de schietpartij op een school in Florida waarbij in februari van dit jaar 17 jongeren om het leven kwamen toen een 19-jarige medescholier om zich heen begon te schieten, maakte indruk. Ze noemde in haar speech de 17 doden bij naam en bleef daarna stil tot er 6 minuten en 20 seconden voorbij waren; precies zo lang als de schietpartij op haar school geduurd had. Na afloop kreeg ze een groot applaus en was het publiek zichtbaar aangedaan door haar woorden.

Het was niet de eerste keer dat deze Emma Gonzales indruk maakte met een toespraak. Direct na de schietpartij op haar school stond Gonzales ook al op het podium. Haar emotionele speech over dat wapenbezit in de VS echt een probleem is, ging viral. In haar toespraak ging ze onder meer in op president Trump, die na het bloedbad tweette dat de dader hoogstwaarschijnlijk psychisch in de war was en daardoor tot zijn laffe daad kwam. ‘Dat is het probleem niet’, riep Carmen. ‘Met een mes had deze persoon zoveel minder slachtoffers kunnen maken’. Ook daagde ze Trump uit om bekend te maken hoeveel geld hij voor zijn campagne kreeg van de National Rifle Association, de belangenorganisatie voor vuurwapenbezitters.

Martin Luther King Jr's granddaughter Yolanda Renee King (L).

Gonzáles, dochter van een Cubaanse cyberveiligheidsexpert en een wiskundelerares, is inmiddels het gezicht van de #NeverAgain beweging, die ook dit weekend de protesten organiseerde. Met demonstraties in 800 plaatsen in de VS en in andere landen, is het volgens Amerikaanse media het grootste protest tegen wapenbezit ooit. In New York zijn betogers samengekomen voor de beroemde wolkenkrabber van president Donald Trump, de Trump Tower.

Amsterdam

Ook in Amsterdam gingen honderden scholieren en hun ouders de straat op. Bij het Amerikaanse consulaat protesteerden ze tegen het vuurwapengeweld in de VS.

Het bezit van vuurwapens is al heel lang omstreden in de VS. Veel mensen zien het bezit als een grondrecht. Dat komt door deze zin die in een oude grondwet staat: ,,een goed gedisciplineerde militie is de noodzaak voor de veiligheid van een vrije Staat, het recht van het volk om wapens te hebben en te dragen mag niet worden aangetast''.

Tegenstanders van wapenbezit vinden dat hier wordt bedoeld dat alleen militairen of politiefunctionarissen wapens dragen, maar dat dit geen grondrecht is voor elke Amerikaan. Misschien is een wetswijziging nabij nu volgens opiniepeilers twee derde van de Amerikanen voorstander van ingrijpende beperkingen voor vuurwapenbezit zijn.