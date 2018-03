Krokodillen op straat door overstromingen Australië

In de Noord Franse stad Duinkerken wordt dit weekend Nuit des Noires (nacht van de zwarten) gevierd. Tijdens dit feest schminken de deelnemers zichzelf zwart en maken zij een optocht door de stad. Dit tot groot ongenoegen van anti-racisme groeperingen. Zij verzochten de gemeente om het evenement tegen te houden. Tevergeefs. De burgemeester is niet van plan om in te gaan op dit verzoek en de festiviteiten kunnen zaterdagavond gewoon doorgaan.

Déjà-vu?

Klinkt dit enigszins bekend? Ja dat kan kloppen. Nederland is niet het enige land met feesten waarbij zwarte schmink en een verkleedpartij onderdeel zijn - of waren - van een feest. De Nuit de Noires is onderdeel van de vele carnavalsfeesten die in de Franse regio Hauts-de-France worden georganiseerd. Het evenement wordt elke vijf jaar georganiseerd en de eerste editie was in 1968. Voorstanders van het feest noemen de schminkpartij een 'traditie' en een onmisbaar onderdeel van het carnavalsfeest. Tijdens de festiviteiten wordt de aanwezigen verzocht om hun huid zwart te maken en geldt er een dresscode van lendendoeken en kettingen met botten.

Niet iedereen deelt dit standpunt. Louis-Georges Tin, voorzitter van de Raad van Zwarte verenigingen, vindt deze uiterlijke vertoning racistisch en heeft een advocaat in de armen genomen. „We kunnen hier niet om lachen. De slavernij is geen grapje en dit is zeker niet leuk. Er zijn grenzen in een maatschappij en dit gaat veel te ver", vertelt Tin aan Le Figaro.

Zo hevig en grootschalig als de zwartepietendiscussie in Nederland is het hier voor alsnog niet. De festiviteiten gaan gewoon door en er zullen zaterdagavond naar verwachting ongeveer honderd betogers op een vreedzame wijze protesteren. Hier hebben zij een vergunning voor aangevraagd. Een interne ordedienst zal erop toezien dat er geen ongeregeldheden zullen plaatsvinden.

De aankondiging van het evenement ©La Nuit des Noires

