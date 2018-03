Joodse vrouw (85) verbrand en doodgestoken gevonden

Parmaham wordt door velen gezien als een delicatesse. Er wordt echter niet bepaald delicaat omgegaan met de varken waar de ham van wordt gemaakt. De Belgische dierenwelzijnsorganisatie GAIA ging undercover in de Italiaanse slachthuizen. Anonieme onderzoekers filmden in de vleesverwerkende bedrijven en op deze beelden zijn schrijnende wantoestanden te zien. Van dierenwelzijn en hygiëne lijkt geen sprake te zijn.

GAIA heeft onderzoek gedaan in zes Italiaanse slachthuizen. Ze maakten de foto's en video's in de periode van december 2017 tot en met februari 2018. Het betreft aanzienlijke abattoirs met tussen de 3000 en 10.000 varkens in de provincies Brescia, Cremona en Mantua.

Deze biggen in een ander slachthuis krijgen afleiding, dit is verplicht in de EU ©ANP

Prestigieus product?

De filmbeelden liegen er niet om. Er zijn vuilcontainers aangetroffen met een grote hoeveelheid ondeskundig geamputeerde varkensstaarten die samen met de lijken van dode dieren en andere organen worden gedeponeerd. Het afsnijden van varkensstaarten is verboden in de Europese Unie en mag alleen als uiterste middel worden toegepast als een varken gedragsproblemen heeft.

Een varken heeft volgens de Europese wetten recht op afleiding in het slachthuis. De dieren krijgen dit - als het goed is - aangeboden in de vorm van hout, zaagsel of compost. Deze vormen van ontspanning ontbreken in de Italiaanse bedrijven volledig. Met als gevolg filmpjes waarop is te zien hoe varkens zich uit frustratie en verveling vergrijpen aan de oren van andere dieren.

Volgens GAIA zijn er tevens veel zieke dieren te zien. „Zo sleept een totaal uitgehongerde en verlamde zeug zichzelf voort naar haar voederbak”, aldus VandenBosch. „Diezelfde zeug werd ook gefilmd terwijl ze lag te rillen op de vloer, aan het vechten voor haar leven. De onderzoekers troffen ook varkens aan die lijden aan een verzakking van de endeldarm, waarbij de endeldarm uit de anus hangt. Daarnaast zijn er onbehandelde ontstekingen en ooginfecties te zien.”

De dierenwelzijnsorganisatie hekelt tevens het gebrek aan hygiëne. De dieren worden opgesloten in een zogenaamde box waarin ze zich nauwelijks kunnen bewegen en waar ze over elkaar heen urineren. Ook krijgen ze amper frisse lucht door de slechte ventilatie in de bedrijven. In een van de bedrijven is sprake van een ongedierte-probleem. Op de beelden is te zien hoe het er wemelt van muizen en ratten.

Nederland

„Hoog tijd dat de consument in ons land de ogen opent: van een prestigieus product is hier absoluut geen sprake”, stelt Michel Vandenbosch, de voorzitter van GAIA. Hij roept consumenten op om geen parmaham meer te kopen.

In Italië werden in 2016 iets meer dan 11 miljoen varkens geslacht en tot parmaham verwerkt. Nederland is de vijfde importeur van parmaham in de Europese Unie. De vleesverwerkende sector die parmaham vervaardigt, krijgt meer dan 7 miljoen euro aan Europese subsidie. Dit is volgens de dierenwelzijnsorganisatie dan ook zeer kwalijk.

Foutje gezien? Mail ons, we zijn je dankbaar