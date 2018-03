Israëlische tiener plast tegen monument in Auschwitz

Eerder deze maand heeft een zelfrijdende auto van Uber tijdens een testrit een dodelijk ongeluk veroorzaakt. Hierbij kwam een 49-jarige vrouw om het leven. De politie heeft beelden van het fatale ongeluk in de Amerikaanse staat Arizona vrij gegeven, daar is te zien dat de bestuurder niet aan het opletten was.

Geschrokken

Op de beelden is heel kort te zien hoe de vrouw wordt aangereden. De camera is vooral gericht op de bestuurder en niet op de de vrouw die is aangereden. Wel is duidelijk te zien dat de bestuurder niet aan het opletten was ten tijde van het ongeluk. Ze schrikt wanneer zijn auto de vrouw raakt. Het ongeluk gebeurde rond tien uur s' avonds waardoor het al donker was op de weg.

Eerste dodelijke ongeluk

Het ongeluk in Arizona is het eerste dodelijke ongeluk van een zelfrijdende auto en een voetganger wereldwijd. Het vervoersbedrijf heeft direct alle programma's met zelfrijdende auto's in de Verenigde Staten en Canada gestopt.

